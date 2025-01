Gareca se pronunció sobre ausencias de Trauco y Advíncula para duelo con Colombia

Resulta que Miguel Trauco y Luis Advíncula , laterales titulares de la 'Blanquirroja', no podrán ser tomados en cuenta por Ricardo Gareca debido a acumulación por tarjetas amarillas. A pesar de ello, el 'Tigre' se mostró muy optimista y señaló que existen jugadores para reemplazarlos.

"No es novedoso para nosotros estar si Trauco ni Advíncula, tenemos jugadores para poderlos reemplazar. Nadie dice que no son jugadores importantes sino que tenemos otros jugadores que lo hicieron bien. No podemos adelantar quienes estarán. Aldo estuvo en la mayor parte de las Eliminatorias pasadas y Marco López cada vez se afianza más", declaró Gareca.