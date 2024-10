Selección Peruana: Periodistas extranjeros ven a la Bicolor como favorita en Eliminatorias

En la mira de los países vecinos. La Selección Peruana dio la gran sorpresa en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas tras vencer a Venezuela en Caracas. Un triunfo que permitió a la Bicolor ubicarse en zona de clasificación y anhelar con el pase a la próxima Copa del Mundo. Es por ello, que el periodista español 'Nacho' García , el argentino Bruno Vain y Carlos Suarez no dudaron en llenar de elogios la actuación de los dirigidos por Ricardo Gareca.

"El mérito es de Perú , sumaba 24 años sin ganar —hablando de procesos de Eliminatorias en Venezuela—, siempre Venezuela se sentía cómodo de local ante Perú", inició Carlos Suárez, quien no pudo evitar resaltar la influencia de Ricardo Gareca .

Por su lado, 'Nacho' García, español, recordó que la Selección Peruana todavía no aseguró su presencia en Qatar 2022, sin embargo, considera que si merece estar, según los dos partidos en los que venció: a Bolivia y Venezuela.

"A Perú lo que le estaba faltando regularidad y en estas fechas tuvo en las dos. No era de los rivales más fuertes…. Le ganó 3-0 a una Bolivia que le ganó a Uruguay. No sé si meterá o no Perú, pero creo que por la manera en la que están ahora mismo tienen que clasificar", expresó García.