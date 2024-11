Ricardo Gareca sobre las chances de clasificar al Mundial 2022: "Va estar muy peleado"

Ricardo Gareca , técnico de la Selección Peruana , sorprendió al país tras verlo en las pantallas de Argentina. El 'Tigre' realizó una balanza de todo lo que ocurrió durante esta temporada con la Blanquirroja y sostuvo que no hay país favorito para clasificar al Mundial de Qatar 2022 por lo duro que se vienen jugando los partidos de Eliminatorias.

"La veo peleada. No fue bueno el año, fue muy duro pero lo terminamos bien. Ganando estos dos partidos nos acomodamos en la tabla. Ecuador nos lleva una distancia considerable con cuatro fechas por jugar. Salvo Venezuela que quedó eliminada, después todos los demás estamos peleando un cupo. Va a estar muy peleado", indicó el entrenador en ESPN.

"Tuve respaldo en los momentos más jodidos, cuando no ganábamos. Los dirigentes me respaldaron y estamos super agradecidos por ese aspecto. Ahora también me respaldaron en un momento jodido porque estábamos anteúltimos en las Eliminatorias sudamericanas. Ahora, más o menos, nos enganchamos, pero estábamos mal hace dos fechas", comentó.