Christian Cueva y los otros peruanos que podrían ir a ligas 'top' este 2022

Eso sí, el '8' de la bicolor no es único compatriota que juega en el exterior y podría cambiar de 'piel' esta nuevo temporada. Hay muchas sorpresas aquí y están relacionadas a Paolo Guerrero, Gustavo Dulanto, Pedro Gallese, Luis Abram, entre otros.

Yoshimar Yotún: Así como 'Cuevita', tras desvincularse del Cruz Azul: no llegaron a un acuerdo económico, su nombre de 'Yoshi' suena en otros clubes y está siendo vinculado con equipos de la MLS , como su 'ex', Orlando City.

Yoshimar Yotún, volante de la Selección Peruana

Paolo Guerrero: El goleador histórico de la Selección Peruana lleva tres meses sin tener 'acción': por mutuo acuerdo terminó su contrato con el Inter de Brasil, y es jugador libre. Aunque fue voceado por Boca Juniors, aún no se ha concretado su futuro, que muchos quieren que sea en Alianza Lima.

Paolo Guerrero en la Selección Peruana

Luis Abram: El 'Profeta' no la pasa bien en el Granada. El técnico del club no lo considera y no juega desde inicios de diciembre. Hoy, Líbero conoció que el mismo jugador había solicitado su préstamo y podría arreglar con el América de México.