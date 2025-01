Aldo Corzo contó lo que le dijo a James Rodríguez en el Perú vs. Colombia

"Me han hecho un montón de memes y bromas con eso, es más, hasta acabó el partido y mis hermanos lo primero que me dijeron fue que le había dicho, ni siquiera me felicitaron ni nada", señaló.

Finalmente, Aldo Corzo dio a conocer que, tras no encontrar respuesta por parte de James Rodríguez, él insistió en seguir insultándolo hasta que le responda. "Como James no me respondía lo que le decía, yo quería que me responda, y al final lo conseguí y me dijo cierra el …", sentenció.