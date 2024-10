De futbolista a vender casas en Suecia: La nueva vida de Andrés 'Rabona' Vásquez

Tras este acontecimiento, su nombre llegó a oídos de la Videna por lo que se tenía planificado convocarlo a la Selección Peruana . José 'Chemo' Del Solar viajó hasta la lejana Suecia para convencer a Vásquez de defender la camiseta 'Bicolor'. No obstante, la respuesta no fue la esperada. La prioridad del jugador era consolidarse en el fútbol europeo y, posteriormente, ser llamado a la 'Blanquirroja. Motivo por el cual rechazó la convocatoria frente a Costa Rica en un duelo amistoso.

"Cuando ‘Chemo’ vino a Suecia, me encontraba en una situación donde me iba a jugar a Suiza. Era un nuevo club y yo quería ganarme el puesto para después ganarme un lugar en la Selección Peruana. En ese tiempo Perú atravesaba una mala situación, había problemas con el presidente y los jugadores salían a la discotecas. Mi intuición me decía que no era un proyecto serio. Por eso decidí no aceptar, aunque hoy pienso que debí jugar por Perú. Me hubiese gustado vestir la 'Blanquirroja'", declaró a El Comercio.