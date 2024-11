Perú vs. Uruguay: Radios AM y FM que transmitirán EN VIVO partido por las Eliminatorias

Cada vez quedan menos días para vivir el Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022 .Millones de peruanos estarán a la expectativa de estos 90 minutos a jugarse en Montevideo, por lo que te damos una opción en caso no tengas la oportunidad de disfrutar este compromiso por la televisión.

En el Perú, muy aparte de los canales de TV , podrás sintonizar en vivo el duelo ante Uruguay por medio de las distintas señales de radio. Hay las frecuencias FM y AM, el cual permitirá la facilidad a los oyentes de poder oír cada uno de los 90 minutos de este vital encuentro por las Eliminatorias Qatar 2022.

Las radios peruanas que se encargarán de llevar la transmisión del partido entre Perú vs. Uruguay serán RPP, Ovación y Radio América. Solo este último, no cuenta con una frecuencia AM para conocimiento de los oyentes peruanos.