¡Lo elogia! Larissa Riquelme se refiere sobre Gianluca Lapadula: "Es un delantero de elite. Me gusta"

A horas del gran partido entre Perú vs Paraguay muchos ya calientan el encuentro con sus pronósticos o mensajes para ambas selecciones, una de ellas es Larissa Riquelme la famosa "Novia del Mundial" que se encuentra en tierras peruanas para alentar a la albirroja y que acaba de referirse sobre los peruanos.

La paraguaya de 37 años llegó al Perú y se robó la atención de los peruanos ya que no olvidan su paso por la Copa del Mundo cuando alentó a Paraguay en Sudáfrica 2010, Larissa Riquelme fue entrevistada por el diario El Popular y dio sus impresiones sobre los peruanos pero sobre todo de Gianluca Lapadula de quien dijo gustarle cómo juega.

Riquelme sostuvo que: "Sí, sí. Su juego me gusta, bien. Es un jugador de elité como Paolo Guerrero. Me gusta" De esta manera la paraguaya tiene muy bien mapeados a los jugadores nacionales y que espera no ganen ante su selección. Aunque de ser así ella afirmó que celebraría sin problemas.