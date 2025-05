Christian Cueva dejó un claro mensaje tras el no llamado a la selección peruana: "Nadie..."

Christian Cueva brilló con Cienciano y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras su destacada actuación en el empate ante Atlético Mineiro, el volante peruano fue abordado por la prensa al llegar a Lima, donde aprovechó para dejar un contundente mensaje sobre su relación con la selección peruana y Óscar Ibáñez.

Cueva dejó un fuerte mensaje sobre Ibáñez en medio de su no convocatoria a la selección: "Nadie conversó conmigo"

Al ser consultado sobre una posible conversación con el entrenador de la selección, Óscar Ibáñez, Cueva no dudó en responder con firmeza: "No, no, para nada, nadie conversó conmigo". Estas palabras sorprendieron a los periodistas presentes, dejando en claro la distancia entre el jugador y los directivos de la bicolor.

Otro periodista le recordó a Cueva las palabras de Ibáñez sobre las puertas abiertas de la selección para él, pero el volante prefirió restar importancia a este comentario: "Para todos, no solo para mí. Nada, solo toca seguir trabajando y lograr los objetivos personales que yo quiero. Es respetar las decisiones". Además, añadió: "Desde el lugar que me toque, siempre apoyaré a mi selección".

Christian Cueva aclaró su situación Cienciano y la oferta del exterior

En cuanto a su actual equipo, Cienciano, Cueva destacó el esfuerzo del club en su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. "Intentamos jugar contra un duro rival. Es obvio que eso vale mucho. Nosotros en ningún momento nos tiramos para atrás. El equipo viene mostrando la idea de Carlos Desio", expresó.

Finalmente, Cueva habló sobre su continuidad en el cuadro del Cusco y su relación con el entrenador Carlos Desio, quien ha sido clave en su buen rendimiento. "Yo con Carlos tengo una buena amistad. La importancia de él para el equipo ha sido grande. No creo que solo lo diga por mí, sino por todos. Yo voy a seguir hasta donde me toque con Cienciano", concluyó.