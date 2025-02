¿Peligra el Boys vs. Universitario? La insólita razón por la que no encuentran estadio

Precisamente, el elenco rosado sostendrá un interesante encuentro ante los dirigidos por Fabián Bustos en unos días. No obstante, una inesperada situación respecto a dicho compromiso captó la atención de los hinchas quienes se alistan para asistir a uno de los partidos más llamativos de la fecha 5.

Cabe señalar que luego de la cuarta jornada del Apertura, en el que la ‘U’ se mide ante Alianza Universidad y Sport Boys enfrenta a ADT de Tarma, los cremas y rosados se verán las caras en la siguiente fecha; sin embargo, el cotejo no tiene estadio definido debido a algunos inconvenientes. El periodista Gustavo Peralta dio mayores detalles.

“Sport Boys es local ante la U en la fecha 5 y el cuadro rosado no tiene habilitado el estadio Miguel Grau del Callao por decisión (alucinante) de las autoridades. Por eso, y además por taquilla, desde hace un mes se pidió jugar el partido en el Nacional y con doble hinchada. Sin embargo, hasta el momento no hay respuesta por parte del IPD que sí dio luz verde para eventos como, por ejemplo, el de la iglesia de los mormones”, indicó en su cuenta de X.

En esa línea, resaltó que tampoco se podrá disputar el encuentro en el estadio Villa El Salvador: “¿Entonces? Todo en cancha del IPD porque si no Boys no tendrá estadio para jugar ese partido ya que tampoco se podrá en Villa El Salvador (por seguridad). Además, este año ya no se puede cambiar la localía con el club visitante”.