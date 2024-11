Sporting Cristal hace oficial la renovación de Castillo hasta el 2024

A pesar, de que Castillo tenía contrato por todo el 2022, Cristal no lo pensó dos veces y extendió su vinculo laboral con el joven volante, quién ha sido una de las revelaciones del club en esta temporada.

El volante celeste sumó 1737 minutos en 27 partidos a lo largo de este año. Si bien, se pensaba que el cuadro rimense lo prestaría a inicios de años, el futbolista se quedó y puedo entrar al once titular de Mosquera .

“La renovación con Cristal se dio por mi esfuerzo, por lo que venía haciendo. El club espera mucho más de mí y voy hacer que no se arrepienta. No pensé jugar una final con Sporting Cristal a tan corta edad. Me siento orgulloso por eso, por lo que vengo logrando”, comentó Castillo.