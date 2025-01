Hinchas de Cristal molestos con el fichaje de Mosquera: "Es toda de Roberto, que se vaya"

Asimismo, varios cibernautas también no dejaron atrás a Roberto Mosquera porque la gran mayoría afirmó que el técnico nacional es el culpable de haber traído al exjugador de Always Ready.

"Traes un 9 que la historia del club no amerita, no hay replanteo, no hay buen estado físico, 1 punto en dos fechas", "Mosquera si te estas amordazando porque no traen lo que pides, Renuncia", "Este fichaje de John Jairo Mosquera es toda de Roberto, debería irse de la institución. Ya llegó a su techo", "Hace tres años que Mosquera tiene al equipo y no hay una idea, peor aún trae a Jhon Jairo Mosquera", se lee en algunos comentarios.