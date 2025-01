¿Joao Grimaldo regresa a Sporting Cristal? Guillermo Farré lanzó importante respuesta

La temporada 2024 no terminó de gran manera para Joao Grimaldo . El extremo de 21 años no goza de la continuidad en Partizán de Serbia y se especula sobre su futuro. Con el mercado de pases abierto, algunos hinchas se preguntan si el jugador puede volver a Sporting Cristal .

"Ojalá se pueda dar, sabemos que Joao está en un club con una situación que no es nada fácil. No lo sé (conversación para volver a Cristal). Si me consultan si me gustaría tenerlo en el equipo, siempre mi respuesta es positiva", indicó Guillermo Farré a Jax Latin Media.