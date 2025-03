Rebagliati explotó tras presente de Cristal y apuntó contra responsable: "Se está burlando..."

Sporting Cristal tiene semanas de paralización gracias a la fecha FIFA del mes de marzo. Este panorama, le permite al club a saldar ciertas falencias que ha mostrado a inicios de temporada, sabiendo que está cada vez más lejos del título del Torneo Apertura. Ante este suceso, Diego Rebagliati apuntó contra una persona por el duro momento que viven los celestes.

En el programa "D&T", el comentarista deportivo tomó la palabra para expresar su sentir por todo el presente del conjunto celeste. Si bien las derrotas son parte del fútbol, afirma que hay una sensación de cero responsabilidad por los malos marcadores. No existe una autocrítica de las cabezas del equipo, asegurando que no hay ambición de ser campeón.

"Cristal nunca da la sensación de controlar el partido. Algo que más me molestó es que todo es normal, que no pasó nada. 'Todo va a mejorar'… la sensación que tiene el hincha de Sporting Cristal, y me sumo a eso, que se perdió la ambición de salir campeón. El técnico sale a decir que hicieron un partido perfecto, la semana pasada salió a decir que iba a ser campeón…", manifestó Diego Rebagliati.

Diego Rebagliati contra Guillermo Farré

Dado sus recientes declaraciones, Rebagliati siente que no hay seguridad por parte del estratega argentino para hacer llegar su mensaje al plantel e hinchada. Las frases en los últimos compromisos dan pie a ello, por lo que espera una reacción desde los directivos del club.

"(Farré) O se está tratando de defender o se está tratando de burlar de la gente. Si se está burlando de la gente, no creo porque no creo que sea poco atinado, y si realmente lo está diciendo es porque está en 'dime con qué te jactas y te diré de qué careces'. Está tratando una imagen de seguridad que no la tiene", apuntó.

(VIDEO: D&T)

Asimismo, indicó que no existe argumentos para que Guillermo Farré siga al mando de Sporting Cristal. Entiende que probablemente no haya alternativas en su reemplazo, por lo que se destaca ante el público que todo es parte de un proceso.