Tiago Nunes gestiona su salida de U Católica para llegar a Sporting Cristal, informan desde Chile

"¡Increíble! Ya (Guillermo) Farré está fuera de Sporting Cristal, solo falta la oficialización. Hasta ahí, todo normal. ¿El problema? El principal candidato a reemplazarlo es Tiago Nunes. Información que me llega desde Chile, y dice que está arreglando su salida de la U Católica. Una vez cierre todo eso viajaría a Lima. De verdad me encantaría tener el representante de Tiago Nunes", informó.

Periodista chileno informó futuro de Guillermo Farré y Tiago Nunes.

Uno de los momentos en el que se le criticó duramente a Tiago Nunes con U Católica fue su caída en Copa Sudamericana. Al no llevar a los 'Cruzados' a la fase de grupos del certamen Conmebol, mucho se especuló sobre su salida y así respondió el brasileño.

"Yo soy un luchador, un entrenador capaz que me he preparado lo suficiente para estar al frente de cualquier tipo de proyecto y desafío y te contesto a la pregunta: ¿Por qué no seguiría? ¿Por el resultado negativo acá? De ninguna manera. Seguimos fuertes, con los objetivos claros de lo que queremos aquí en Católica, siguiendo adelante, respetando a la institución, las personas y a la hinchada", declaró el brasileño.