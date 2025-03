¿Vuelve a Cristal? Tiago Nunes tomó decisión con U Católica tras ser eliminado de la Sudamericana

U Católica de Chile se preparó arduamente a inicios del 2025 con la dirección de Tiago Nunes. El exestratega de Sporting Cristal asumía nuevos retos para esta temporada, siendo un objetivo clara la clasificación a fase de grupos de la Copa Sudamericana. Sin embargo, los 'Cruzados' no pudieron en tanda de penales ante Palestino y la ola de críticas recayó sobre el brasileño.

Ante este hecho, en conferencia de prensa fue consultado sobre su continuidad al manda de la escuadra chilena, teniendo en cuenta que no ha logrado buenos resultados a inicios de esta campaña y que el plantel ya no tendrá participación internacional para este 2025.

Fiel a su estilo, Tiago Nunes no dudó en responder al periodista chileno e indicó que entiendo la consulta al no conocerlo completamente. Resaltó que el comunicador no conoce su historia ni todos los procesos que ha atravesado como entrenador, por lo que reafirmó su compromiso de seguir en los 'Cruzados'.

"Gracias por la pregunta, yo sé que conoces poco de mi recorrido, por donde pasé, lo que yo he hecho trabajando los últimos 25 años en el fútbol. Sabes poco de mi historia familiar, los desafíos que tengo y que he pasado… Por tener poco conocimiento de mí, entiendo la pregunta", fueron las primeras palabras de Nunes.

¿Tiago Nunes renunció a U Católica?

Seguido de estas declaraciones, afirmó que tiene las fuerzas necesarias para asumir todos los desafíos que quedan en la temporada 2025 con U Católica. Es parte de su característica como estratega y espera contar con el apoyo del plantel para conseguir buenos resultados en los siguientes compromisos.

"Yo soy un luchador, un entrenador capaz que me he preparado lo suficiente para estar al frente de cualquier tipo de proyecto y desafío y te contesto a la pregunta: ¿Por qué no seguiría? ¿Por el resultado negativo acá? De ninguna manera. Seguimos fuertes, con los objetivos claros de lo que queremos aquí en Católica, siguiendo adelante, respetando a la institución, las personas y a la hinchada", aseguró el brasileño.

(VIDEO: ESPN)

Tiago Nunes sobre Sporting Cristal

El nombre de Tiago Nunes volvió a sonar en el entorno de los hinchas de Sporting Cristal. Y es que los resultados con Guillermo Farré no van del todo bien, justamente ante la reciente derrota frente a Alianza Lima en el Estadio Nacional. Dado que hay incertidumbre sobre su futuro, aficionados ponen al brasileño como el posible reemplazo idóneo para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores.

Recordemos, que Tiago Nunes volvió al Perú a inicios del 2025 para un amistoso frente a Sporting Cristal, en el que dejó en claro la posibilidad de volver a la institución celeste de darse una nueva oportunidad.