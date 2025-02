Tiago Nunes y su polémica frase que sorprendió a hinchas: "No tenemos identidad..."

La Universidad Católica atraviesa un problema de localía. El Claro Arena está en plena etapa de construcción y resta un largo tiempo para que pueda estar disponible. A no tener una 'casa', los cruzados no cuentan con ese factor que les puede 'ayudar' a remontar partidos, gracias al calor de sus hinchas. Desatando su preocupación para el duelo por la Copa Sudamericana .

Tiago Nunes lanzó fuerte comentario sobre su localía

"No tenemos casa, no tenemos identidad con ninguna cancha. Nuestra gente no se siente cómoda y no tenemos el factor de local", señaló el exDT de Sporting Cristal.