Periodista chileno destruyó a la 'U ' tras ser eliminado de la Copa Libertadores

La derrota de Universitario de Deportes a manos de Barcelona SC en la fase 2 de la Copa Libertadores ha causado gran conmoción en la prensa internacional, y es que el equipo de Álvaro Gutiérrez tuvo un mejor performance durante todo el encuentro, pero que lamentablemente no pudo trasladarlo al resultado.

"Con uno menos, Barcelona de Ecuador termina ganándolo, con gran actuación de Burrai. Siete paradas y cinco desde dentro del área, y de esas fueron tres maravillosas. Me ilusioné con la 'U'", indicó en su canal Chileno PuntoPe.

Asimismo, el mencionado comunicador resaltó que los cremas tuvieron un buen partido mostrando la 'garra', pero no le alcanzó por dos razones: Primero porque no tuvieron jerarquía y segundo por no saber meter goles.