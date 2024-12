Flamante fichaje de Universitario es elogiado en el extranjero: "Llegas al más grande de Perú"

Si bien, Universitario aún no cierra el mercado de pases porque está buscando en el extranjero su delantero de jerarquía, ya se conoció a los refuerzos nacionales para la temporada 2025. Los cremas decidieron incluir a Paolo Reyna, Jairo Vélez, César Inga y Miguel Vargas.

"Este es mi cuarto año en el Perú, sería mi cuarto año en el 2025. Cuando voy, me dijeron si quiero ir a Cienciano, por mi padre (es peruano), no ocupas cupo y no lo dudé. Fui a buscar esa oportunidad de poder competir. Es lo que estaba buscando", expresó Vargas a ESPN Chile.