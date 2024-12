Ferrari reveló la fuerte decisión que hubiera tomado si la 'U' no campeonaba en el centenario

Cabe recordar que el camino para obtener la estrella ‘28’ no fue nada fácil para el cuadro crema. Primero tuvo que luchar en la cima de la tabla de posiciones del Torneo Apertura con Sporting Cristal, su más cercano perseguidor, y luego protagonizar un cierre dramático del Torneo Clausura con Alianza Lima.

“Yo creo que no (seguir sin campeonar el 2024). Particularmente hubiera sentido de que no pude, de que a lo mejor otro podría. Entonces sabes que, yo no pude. Eso lo estuve pensando: ‘Si pasa esto, ya está'”, dijo.