Ferrari y la advertencia que le hizo a Fossati al dejar a Universitario para ser DT de Perú

Durante el programa de YouTube, 'No seas Fulero', el ex futbolista señaló que lamenta esta situación que atraviesa el combinado patrio y en especial el experimentado estratega. Asimismo, reveló que cuando Fossati decidió ir a la selección peruana y dejar a la 'U', le dijo "te estás equivocando", sin embargo, fue su punto de vista ya que el DT de 72 años ya tenía la convicción de dirigir a la 'Bicolor'.

"A mí me da pena, porque lo conozco a Jorge (Fossati), yo lo traigo. Sé la clase de persona y profesional que es, impecable. Yo se lo dije antes de que se vaya a la Federación, te estás equivocando, pero tampoco podía entrar a discutir con él porque es una persona a la que respeto mucho y admiro. Se lo dije a título de sugerencia, creo que no es momento, pero tenía su decisión tomada y la tomó", respondió Ferrari.

"Lo que viene después no lo sabemos, porque no sabemos si iba a terminar de ser campeón nuevamente en el centenario, además, en un año tan complejo para la 'U'. Y él por querer ir a un tema de selección, ya es algo personal. Dentro de todo, me fastidia que no le esté funcionando porque sé la capacidad de entrenador que es y creo que en otro momento a Jorge le hubiera ido mejor que lo que le está yendo en la selección (peruana)", sentenció la autoridad del cuadro merengue.