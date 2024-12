Representante de Fossati tajante con la FPF: "No hay que negociar, para eso está la cláusula"

En las últimas horas se supo que la Federación Peruana de Fútbol no quiere contar más con Jorge Fossati como su entrenador para el resto de las Eliminatorias al Mundial 2026 . Bajo esa premisa, ahora Pablo Betancourt, representante legal del entrenador uruguayo, brindó detalles insólitos acerca de cómo se viene llevando la situación entre la FPF y el estratega.

En diálogo con RPP, el abogado en cuestión comentó que están intentado hacer que el 'Nono' renuncie por su cuenta para no tener que pagarle la cláusula de rescisión. Recordemos que el ex Universitario se puso el buzo de la Bicolor este año y apenas obtuvo una sola victoria en partidos oficiales.

"Está un poco mal (Jorge Fossati), han salido un poco de noticias. No hay nada, para eso pusimos abogados suizos. La notificación tiene parámetros jurídicos. Siempre fuimos claros, fuimos bastante concretos. Estamos esperando ser notificados. Es poco serio", comenzó precisando Pablo Betancourt.

No obstante, lo más impactante fue cuando confirmó que prácticamente todo está consumado pero que no renunciará, sino que la Federación Peruana de Fútbol tiene que tomar cartas en el asunto. "No hay que negociar, para eso está la cláusula, ejecútenla", sentenció el abogado del todavía director técnico de la selección peruana.