¡Batacazo! Universitario anunció a atacante titular de la selección este 2025: "Goles y garra"

Universitario anunció el regreso de Pierina Nuñez para la Liga Femenina 2025/Foto: X

La ex Sporting Cristal no ocultó toda su emoción de retornar al coloso de Ate y lanzó una emotiva frase hacia todos los hinchas. "He vuelto a casa, Y dale 'U'". Su principal objetivo será conquistar una nueva estrella con las 'Leonas', bajo el mando del nuevo DT colombiano Andrés Usme.