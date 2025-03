Di Benedetto sobre el duelo ante River y el clásico con Alianza: "Será durísimo"

Los cremas no quieren perder el tiempo y continúan entrenando en Campo Mar para no perder el ritmo, pues esperan ser protagonistas este año y pelear todos los títulos posibles. No obstante, en las próximas semanas tendrán un durísimo calendario, ya que deberán hacerle frente primero al equipo 'millonario' por la Libertadores y en cuestión de días, deberán afrontar el clásico ante su eterno rival.