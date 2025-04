Hinchas de Universitario arremeten contra Britos y Carabalí tras empate ante Alianza Lima

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizaron una edición más del clásico peruano. Tras un empate agónico por parte del cuadro merengue, hinchas no se guardaron y arremetieron contra José Carabalí y Sebastián Britos por el bajo nivel mostrado en los 90 minutos.

Usuarios de X (antes Twitter) mostraron su indignación por los dos jugadores cremas. Empezando por el arquero Sebastián Britos, un fanático crema dijo lo siguiente: "Somos imbéciles por preferir a Britos que a nuestro canterano Diego Romero. En el gol de los cag.. más pudo hacer Britos, pero aún la cag...que hizo Murrugara no tiene sentido", escribió molesto.

Por otro lado, otro hincha de Universitario se refirió al nivel de José Carabalí. "Hasta hoy no es más que Portocarrero, menos es más que Cabanillas". Todo esto en referencia de que el jugador ecuatoriano no logra sobrepasar a los ex futbolistas de Ate. Nelson Cabanillas y Segundo Portocarrero.