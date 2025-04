El día que Mario Vargas Llosa contó cómo se hizo hincha de la U: "En Arequipa todos eran de Alianza"

Tras el sensible fallecimiento de Mario Vargas Llosa este 13 de abril de 2025 , es importante repasar en homenaje uno de los mejores momentos del escritor. Es por eso que, recordaremos el día de cómo el Premio Nobel de Literatura se hizo hincha de Universitario de Deportes .

Cuando la prensa esperaba en el aeropuerto a una de las contrataciones de Universitario, meses después de que fuera campeón ante su clásico rival en 2009, Vargas Llosa coincidió y no dudó en posar con camiseta merengue. “¿Cómo que parezco el nuevo refuerzo del equipo? Si yo he sido calichín en la ‘U’, de chiquito he jugado en el equipo. Soy un hincha más”, dijo en aquella ocasión el arequipeño.