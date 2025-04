Jorge Fossati se refirió sobre una posible vuelta a Universitario: "Por el momento..."

"Por el momento, oficialmente, no hay nada. Hubo contactos extraoficiales. A mí no me gusta andar con especulaciones ni venta de humo. Lo concreto es que oficialmente conmigo no se han contactado. Sí hubo un contacto indirecto. Recién se dio lo de Bustos a Olimpia y supongo que estarán evaluando la situación en el club. Veremos", declaró en el espacio NPY y Radio Monumental.