Fabián Bustos reveló que la no llegada de Ruidíaz afectó a todos: "Me di cuenta que era un..."

“Polarizó muchísimo y afectó a todos. Hablé 3 veces con él, el año pasado, y me di cuenta que era un ganador, un jugador exitoso, por eso su muy buena carrera. Lamentablemente por cosas, no de la 'U' sino de él, no se pudo lograr tenerlo, porque la 'U' iba a hacer el esfuerzo. Después pasaron otras cosas que se cansaron de decir por todos lados que no eran ciertas; la 'U' lo llamó, nosotros estábamos convencidos para que se sume. A mí me dijeron que lo de Raúl no está porque el representante creo que dijo que no se pudo llegar a un arreglo”, sostuvo el ahora ex entrenador de Universitario.