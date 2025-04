Universitario define a su nuevo DT en los próximos días para el título 2025: "Va a ser..."

Universitario y una nueva era en la temporada 2025 | Foto: Universitario

“Se dijo en prensa extranjera de que ya era un hecho la contratación de Jorge Fossati o era una cuestión de horas; sin embargo, hay que señalar que todavía porque la situación en la ‘U’ está en dos opciones: Fossati es una y otro extranjero. Va a ser extranjero el técnico de la ‘U’, eso me animo a decirlo porque si bien, siguen las conversaciones con Juan Reynoso me parece, por lo que he podido averiguar, va perdiendo fuerza y no se avanzó y me parece que no va a terminar siendo. Fossati está expectante y esperando para definirlo, pero también la ‘U’ este fin de semana va a decidir todo”, indicó.