Valera no calló tras la salida de Fabián Bustos en Universitario y dio potente mensaje: "Está..."

Álex Valera dejó firme comentario ante la partida de Fabián Bustos a Olimpia de Paraguay/Composición: GLR

Por otro lado, Álex Valera también fue contundente sobre las recientes críticas de los hinchas cremas por su falta de efectividad en la Liga 1 y Copa Libertadores 2025. De manera que, no dudó en señalar que las recibe con bastante tranquilidad.

Asimismo, aprovechó para resaltar el apoyo de todos sus compañeros. "Las críticas viene ya desde hace años. Tengo en el club 5 años, 5 años he recibido críticas, por eso cuando me va bien no digo nada y cuando va mal tampoco. Esto es fútbol, todo es cambiante. Pero mientras el equipo esté al 100%, yo feliz", sentenció.