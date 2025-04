Mauro Cantoro dejó polémica declaración sobre UTC previo al duelo ante la 'U': "No puede..."

Universitario de Deportes se prepara para enfrentar a UTC por la fecha 10 del Torneo Apertura. Los merengues buscan seguir en la senda del triunfo y continuar dándole alegrías a su hinchada, tras lograr una histórica victoria ante Barcelona SC por la Copa Libertadores. Por ello, el exjugador crema, Mauro Cantoro, dejó una polémica declaración sobre el conjunto cajamarquino.

En la última edición del programa Desmarcados, Cantoro habló sobre las posibilidades que tiene 'El Gavilán del Norte' de conseguir un triunfo en el Estadio Monumental. Sin embargo, sus palabras sorprendieron ya que aseguró que UTC no tiene opción de vencer a Universitario.

"La 'U' está recontra obligado a ganar, si no subestima el partido gana. Jugando un gran partido, UTC no le puede ganar a la 'U'. La verdad es esa. Un equipo que juega de local, que tiene un presente bueno y está peleando para ser campeón, no puede perder", declaró.

Video: De Enganche

Las declaraciones del 'Toro' dejaron sorprendido a más de uno, pues es bien sabido que en el mundo del fútbol no es una buena opción menospreciar al rival. No obstante, Universitario tiene un asombroso presente que lo pone como favorito para este duelo.

Universitario estrenará nuevo técnico ante UTC

En este duelo, el elenco crema estrenará a su flamante refuerzo para esta temporada, Jorge Fossati en el banquillo. El estratega uruguayo asumirá su segunda etapa en Universitario y llega con el objetivo de lograr el ansiado tricampeonato nacional.

En su primera etapa como DT de la 'U', el técnico de 72 años consiguió importantes números, pues en los 42 partidos que dirigió, obtuvo un saldo de 25 victorias, 9 empates y a penas 8 derrotas. Estadísticas que espera ampliar teniendo en cuenta que mantiene la base del equipo que salió campeón en 2023.

Universitario no contará con tres jugadores esenciales

Para este crucial duelo, el club confirmó que no podrá contar con Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra y Aldo Corzo, para el duelo ante UTC, ya que no se lograron recuperar a tiempo de sus lesiones.