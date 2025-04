Alineaciones de Universitario vs UTC: el primer once de Fossati tras su regreso

Universitario de Deportes será dirigido por primera vez por Jorge Fossati en la temporada 2025, pues el técnico debutará con los 'merengues' en su segunda etapa nada menos que en un duro enfrentamiento ante UTC, este domingo 27 de abril, en el partido por la fecha 10 del Torneo Apertura en la Liga 1 2025.

Alineación de Universitario:

Sebastián Britos, César Inga, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Jairo Concha, Rodrigo Ureña, Jairo Vélez, Andy Polo, José Carabalí, Edison Flores y Alex Valera.

Y un día volvió. Jorge Fossati volverá al Estadio Monumental en calidad de entrenador de la 'U' para el duelo ante UTC, en el que los 'cremas' tienen la consigna de ganar para mantener su liderazgo en la tabla de posiciones en el Torneo Apertura, para alejarse de sus más cercanos contrincantes.

Fossati en su regreso a Universitario.

Para este duelo, muchos hinchas de Universitario se preguntan cómo formará el primer once del 'Nonno', pues aunque se conoce que su sistema no tendrá cambios, si podría pasar con algunos elementos del plantel, como la inclusión de César Inga por Aldo Corzo, así como la elección del medio campo con Vélez, Ureña y Concha.

El técnico uruguayo tuvo a su disposición a la mayor parte de este plantel, incluso su línea de ataque seguirá siendo compuesta por Edison Flores y Alex Valera, tal como lucía su formación en el 2023. Otro componente conocido es Andy Polo como carrilero y finalmente la defensa de Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

Alineación de UTC:

Campos, Garro Sanchez, Serra, Rugel, Rosell Delgado, Alvarez, Vázquez, Oncoy, Mejía, Ramirez y Quintero.

Por su lado, UTC no llega con otra visión que no sea terminar con la seguidilla imparable de la 'U' en el Monumental y la Liga 1, por lo que el entrenador Pablo Bossi intentará sacar adelante el encuentro con sus mejores piezas. Y repetiría el once que venció a Ayacucho a domicilio.