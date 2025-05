¿Extrañará Universitario? Medio paraguayo dio fuerte calificativo a Bustos tras perder: "Una.."

Universitario de Deportes sufre para ganar y Fabián Bustos no pasa sus mejores momentos bajo la dirección técnica en Olimpia. El DT argentino es la cabeza principal del equipo que no logró vencer a General Caballero JLM por la jornada 18 del Torneo Apertura de la Copa de Primera.

Versus dio fuerte calificativo a Fabián Bustos tras perder ante General Caballero : "Una lagrima"

En medio de todo el debate si Bustos hace bien o no en haber dejado Universitario, si le funciona la línea de 3 en el cuadro paraguayo o si es el ideal técnico para el "Decano", el medio paraguayo, Versus, dejó un duro calificativo contra el entrenador que alguna vez fue catalogado como el "campeón del centenario" para los merengues.

En primer lugar, bajo la autoría de Carlos Martínez, el periodista empezó criticando por la insistencia de la famosa línea de tres que le trajo alegrías en la escuadra de Ate, pero que hoy lo complica. "Fabián Bustos sigue insistiendo en un sistema que no es del agrado de los futbolistas, eso está claro. En el primer tiempo, la defensa franjeada hizo aguas por todos lados y el equipo tampoco generó en ofensiva. El delantero de área, Lucas Pratto, prácticamente pasó desapercibido durante los primeros 45 minutos", se puede leer en la publicación.

Fabián Bustos no pasa nada bien su estadía en Olimpia

Por otro lado, también dejó su calificativo al sistema de juego de Olimpia bajo el liderato del argentino. "Para ser el quinto partido en la era Fabián Bustos, Olimpia sigue siendo una lágrima futbolísticamente. Todo lo que genera en ofensiva es más fruto del empuje y las ganas de sus jugadores, que resultado de alguna jugada elaborada. De hecho que ante General Caballero le ha costado demasiado complicar a la defensa rival", escribió.

Hinchas insultan a Fabián Bustos en medio del partido entre Olimpia vs General Caballero

Mientras la emisora ABC Cardinal 730 AM se encontraba narrando el duelo de este 11 de mayo, se escuchó desde lo más profundo que los fanáticos de Olimpia le pidieron a Bustos el cambio del joven Alan Ledesma con un contundente mensaje: "Cambia carajo". Tras esto, el relator Chipi Vera y el comentarista Dani Chung hicieron énfasis de potente frase por parte del olimpismo. "Mirá como el público de Olimpia reacciona. Ya no tienen paciencia con Bustos ahora". A lo que el periodismo de raz de cancha contestó: "Ya no tienen paciencia con el técnico y se cansaron del chico, pero directamente lo culpan a Fabián Bustos".