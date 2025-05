¿Batacazo? Universitario estaría interesado en fichar a destacada figura que jugó un Mundial

Universitario de Deportes logró el objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, además, recientemente recuperaron la punta del Torneo Apertura de la Liga 1 y apunta a ser protagonista nuevamente este años. Por ello, la directiva crema ya trabaja en reforzar el equipo, en medio de ello, sonó el nombre de una figura peruana que llegó a disputar el mundial.

La directiva crema tiene en mente lograr el tricampeonato nacional y avanzar lo máximo posible en la Libertadores, para ello ya piensan en posibles refuerzos para el equipo, pues en esta temporada algunos de los fichajes que realizaron no han logrado tener el mejor nivel esperado.

Resulta que, según informó el reconocido periodista Gustavo Peralta en el programa L1 Radio, Universitario tendría en la mira a un zaguero nacional y todo indicaría que se trata de Anderson Santamaría.

"Universitario busca un volante que pueda jugar de central y que sea nacional. No es Jesús Castillo, no es Pedro Aquino y a mí por sensación de lo que he escuchado es Anderson Santamaría, por las características que me han dado", expresó el comunicador.

Video: L1 MAX

La posibilidad de la llegada de Anderson Santamaría a tienda crema se ve altamente influencia en la duración del contrato del actual jugador del Club Santos Laguna, pues está cedido por el Atlas y su vínculo finaliza a mediados de este año. No obstante, Peralta aseguró que aún no ha confirmación de posibles negociaciones.

"No digo que Universitario ya esté negociando con él (Santamaría), buscan alguien en la volante y que sea polifuncional en la defensa ante cualquier situación", añadió.

¿Cuánto vale Anderson Santamaría?

El defensa nacional lleva 7 años jugando en el extranjero y su mejor momento lo tuvo en el Atlas de la Liga MX, donde consiguió su máximo valor histórico de 2,8 millones de euros. No obstante, en los últimos años no logró mantener su mejor nivel y terminó siendo cedido al Club Santos Laguna.

Debido a la caída de su nivel, su cotización en el mercado también ha tenido un declive. Según, Transfermarkt, Santamaría está valorado en 700 mil euros, cifra que está lejos de su máximo valor.

Números de Anderson Santamaría

Desde su llegada al Santos Laguna a mediados del año pasado, Santamaría ha logrado una gran regularidad en el equipo, pues ha disputado en total 25 partidos con su equipo, donde ha sumado 1970 minutos en cancha, promediando 79 minutos por partido. Además, pudo anotar en una ocasión y brindar una asistencia.