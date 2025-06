¿Habrá revancha? Universitario vivió una pesadilla la última vez que enfrentó a Palmeiras

Universitario de Deportes no tuvo buena suerte en el sorteo de la Copa Libertadores 2025, pues se tendrá que enfrentar ante Palmeiras, uno de los candidatos al título, en los octavos de final. No obstante, esta no sería la primera vez que ambos elencos se miden por el torneo, la última vez los cremas vivieron una pesadilla que aún es recordada por los hinchas.

¿Cómo le fue a Universitario la última vez que enfrentó a Palmeiras?

La última vez que el elenco estudiantil y el 'Verdao' se enfrentaron fue en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. En aquella ocasión jugaron en tierras brasileñas y Universitario, que era dirigido por Ángel Comizzo, sufrió una de las peores derrota en su historia en la competición.

En dicha ocasión, los cremas no pudieron hacer nada para evitar la contundente derrota por 6-0, gracias a los goles de Matías Viña (42'), Ze Rafael (45'), Gustavo Gómez (55'), Wilian (60') y Ronielson (77' y 90'). Aunque eso sí, los cremas se enfrentaron al elenco que terminó levantando el trofeo.

Del equipo que salió a la cancha en dicho encuentro, actualmente solo se mantienen Alex Valera, Aldo Corzo y Jorge Murrugarra, quienes buscarán cobrarse su revancha.

Universitario cayó goleado por 6-0 ante Palmeiras en 2021. Foto: AFP

Universitario buscará dar el golpe y clasificar a cuartos de final

Ahora, el presente de Universitario es diferente, pues han logrado un asombroso desempeño en los últimos años que lo han llevado a ser bicampeón nacional y a romper la mala racha de no pasar de fase de grupo tras 15 años.

Con esa motivación, los cremas buscarán dar el golpe cuando se enfrenten a Palmeiras, buscando eliminar al único equipo que ha ganado todos sus partidos en la fase de grupos.

¿Cuándo juegan Universitario vs Palmeiras por los octavos de final?

Aunque aún no hay una fecha confirmada, el cronograma establecido por la Conmebol indica que Universitario disputará los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 entre el martes 12 y el jueves 14 de agosto por el duelo de ida, mientras que el partido de vuelta está previstos entre el martes 19 y el jueves 21 del mismo mes.