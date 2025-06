Xioczana Canales dejó firme mensaje sobre el uso del VAR en la final ante Alianza: "Hubiera..."

Alianza Lima venció 2-0 a Universitario en la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2025 y se quedó con el título de esta primera parte de temporada. Tras el partido disputado en el Estadio Monumental, la atacante crema Xioczana Canales se pronunció sobre esta derrota.

PUEDES VER: Alianza Lima dio la vuelta en el Monumental tras coronarse campeón del Apertura

El compromiso comenzó parejo con el 0-0 de la ida, por ello, ambas escuadras salieron con todo buscando abrir el marcador; sin embargo, las ‘Leonas’ no tuvieron la efectividad frente al arco. Las blanquiazules aprovecharon mejor las oportunidades que tuvieron y con goles de Annaysa Afonso de penal, tras revisión del VAR, y Silvani Oliveira lograron la victoria.

¿Qué dijo Xioczana Canales tras triunfo de Alianza Lima sobre Universitario?

“Creo que eso va a ayudar bastante al crecimiento del fútbol femenino, creo que el VAR no lo esperábamos, pero hubiera sido desde el anterior (final de ida) pero así es”, dijo la delantera de Universitario al ser consultada sobre su opinión respecto a la inclusión del video arbitraje por primera vez.

En esa línea, afirmó que el plantel se encuentra afectado tras esta dura caída en casa, lo cual no les permitió clasificar a la Copa Libertadores de este año. La referente del equipo dejó un emotivo mensaje a todos los hinchas merengues.

“Estamos afectadas por el resultado, vinimos con toda la convicción de ganarlo, pero hubieron cosas dentro del partido que lamentablemente los goles que no hacemos nos lo hacen. Así es el fútbol, nos vamos tristes, queríamos ir a la Copa Libertadores y ganar con toda la gente que vino a apoyarnos. Lamentamos este hecho, estamos afectadas, no pensamos que iba a quedar así. A los hinchas decirles que no pierdan la fe, que la 'U' es lo más grande”, agregó.