¿Universitario está interesado en Claudio Spinelli? Lo último que se sabe: "Es un jugador..."

Universitario de Deportes aún no da por cerrado el mercado de pases de mitad de año. Los cremas ya se hicieron con los servicios de Anderson Santamaría y Jesús Castillo, pero tanto para el club como para el hincha falta un refuerzo en la delantera para el segundo semestre del 2025. Uno de los nombres que gusta en los aficionados es el de Claudio Spinelli y recientemente se reveló detalles sobre este rumor.

Según información del periodista Gustavo Peralta, el delantero argentino de Independiente del Valle no es una alternativa que se maneje en tienda crema por dos motivos. El primero es que el libro de pases en la Liga Pro ya está cerrado y el elenco ecuatoriano no tendría como reemplazarlo. Además, su costo es elevado.

"No hay absolutamente nada. Spinelli es un jugador que no es opción en Universitario, no han contactado con él ni con su representante; primero, porque el mercado de pases en Ecuador está cerrado y su club no valoraría una venta o un préstamo porque no tienen como reemplazarlo. Además, costaría muy caro el tema de sacarlo", declaró en el programa 'Hablemos de Max'.

Claudio Spinelli viene realizando una gran temporada 2025 con Independiente del Valle

El atacante de 28 años esta teniendo un renacimiento futbolístico en el 'Matagigantes', equipo al cual llegó a inicios del 2025 procedente del Defensor Sporting de Uruguay. En solo seis meses, ha demostrado toda su valía en el fútbol ecuatoriano y a nivel continental; a tal punto de convertirse en un titular indiscutible.

Claudio Spinelli está rompiéndola en el Independiente del Valle esta temporada. Foto: AFP

Hasta el momento, ha disputado 1407 minutos en 25 partidos (19 por Liga Pro y 6 por Copa Libertadores), anotando 11 goles y dando dos asistencias. ¿Por qué los aficionados de Universitario lo recuerdan? La respuesta es simple, ya que les anotó en el empate 1-1 disputado en el Estadio Monumental.

¿Cuánto es el valor de mercado de Claudio Spinelli?

Por su buen desempeño con camiseta de Independiente del Valle, el valor de mercado de Claudio Spinelli incrementó tras la última actualización del reconocido portal Transfermarket, quien lo ha cotizado en 800 mil euros, muy lejos de los 4 millones que llegó a costar en 2018, cuando jugaba en San Martín de San Juan.