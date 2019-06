Revisa el horóscopo de Josie Diez Canseco HOY sábado 22 de junio 2019

El Horóscopo de hoy | Revisa las predicciones de Josie Diez Canseco sobre los 12 signos zodiacales para este sábado 22 de junio.

Horóscopo Aries 20 marzo al 19 abril

Te encontrarás con alguien del pasado con quien viviste un amor intenso. Económicamente no habrá ningún cambio, por el momento no tendrás mas de que preocuparte, es tiempo de darte un pequeño descanso, disfruta la compañía de tus amistades. Número de suerte, 4.

Horóscopo Tauro 20 abril- 20 mayo

Estás perdiendo el tiempo haciendo planes, mejor dedícale atención a quien amas. Con creatividad encontrarás nuevas opciones para salir de la rutina, podrás librarte de viejas deudas que te ocasionaban preocupaciones. Número de suerte, 14.

Horóscopo Géminis: 21 mayo- 21 junio

Estás sumergido en tus problemas, separa lo material de lo afectivo y tendrás tranquilidad. Organízate y empieza a buscar alternativas que te permitan darte un tiempo para tu familia, solo tienes que mirar en tu entorno y las oportunidades están ahí. Número de suerte, 6.

Horóscopo Cáncer: 22 junio - 21 julio

Existe comunicación entre ustedes pero hoy los celos podrían terminar con tu tranquilidad. Tendrás un ingreso extra y lo invertirás pensando en tu futuro, compra todo lo que haga falta, después recuperaras con creces. Número de suerte, 18.

Horóscopo Leo: 22 julio - 22 agosto

Un encuentro casual será motivo de celos y resentimiento trata de aclarar el mal entendido. Después de una larga búsqueda hoy encontrarás el lugar ideal para pasar un tiempo de vacaciones, no pienses en el gasto y date el gusto de recrearte. Número de suerte, 10.

Horóscopo Virgo: 23 agosto - 22 setiembre

Disfrutas de un gran momento sentimental, esa persona especial te apoya en todo. Tendrás la oportunidad de salir con amistades y alguien que estaba lejos aparecerá, sus ideas innovadoras serán de gran ayuda para tus futuros proyectos. Número de suerte, 3.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

Pondrás especial atención a tu apariencia, irradiarás armonía y derrocharás sensualidad. Día productivo, tocarás puertas y conseguirás respuestas positivas, al fin sentirás el apoyo que buscabas. Tu economía se estabiliza. Número de suerte, 10.

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

Surgirán desacuerdos que provocarán un distanciamiento, ten calma. Tendrás que hacer ajustes a tu presupuesto para poder cumplir con tus compromisos, no te desanimes, surgirán propuestas que te permitirán aumentar tus ingresos. Número de suerte, 22.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

No calles tus molestias porque sólo agravarías la tensión, trata de ser sincero. Los altibajos de tu economía no te permiten realizar el viaje que sueñas, pero hoy te llegará una invitación que no podrás rechazar, y no necesitarás aportar más que el entusiasmo. Número de suerte, 7.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

Te sentirás más tranquilo y manejarás mejor tus emociones. Día de oportunidades, contarás con el apoyo y el dinero necesario para organizar tu día, tendrás tiempo para salir en busca de eso que te hace falta, no escatimes en gastos. Número de suerte, 2.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Tu actitud poco demostrativa hace dudar al ser amado, dale más atención. Solucionarás tus asuntos económicos gracias a un oportuno aporte familiar, aprovecharas el día y saldrás con algunas amistades, te divertirás mucho. Número de suerte, 11.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

Estás en busca del amor y si no tienes paciencia podrías caer en los brazos equivocados. Evita trabajos en exceso, es momento de salir y despejarte, date un descanso y dedícate a ti. Una noticia te abrirá nuevos caminos hacia el éxito. Número de suerte, 13.

Un horóscopo es una predicción a futuro en base a los signos zodiacales determinados por tu fecha de nacimiento y la astrología, en un momento dado, y en la creencia de cómo esto influye en la vida de las personas.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.