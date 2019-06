Revisa el Horóscopo de Josie Diez Canseco HOY viernes 28 de Junio 2019

El Horóscopo de hoy | Revisa las predicciones de Josie Diez Canseco sobre los 12 signos zodiacales para este viernes 28 de junio del 2019

HOY puedes leer las predicciones del horóscopo en Líbero.pe con Josie Diez Canseco, quien te traerá toda la semana el pronóstico de tu futuro. Todos los signos los encuentras en la siguiente nota.

Tu número de la suerte; además, de tu futuro en el amor, dinero y salud lo sabrás con Josie Diez Canseco el día de HOY

¿Cómo saber qué signo zodiacal del horóscopo soy?

Horóscopo Aries 20 marzo al 19 abril

No pierdas la paciencia ante las críticas a tu trabajo, escucha y analiza tus errores, te servirán para mejorar y saber qué hacer en época de crisis laboral. Día de sorpresas y reconciliación muy emotiva, se perdonarán de corazón. Número de suerte, 11.

Horóscopo Tauro 20 abril- 20 mayo

Te plantearás nuevas metas y empezarás a trabajar en ellas, no te exijas demasiado, tratar de acortar el tiempo para alcanzar tus objetivos sólo te ocasionaría agotamiento. Alguien muy cercano te confesará sus sentimientos, hoy admirarás su valentía. Número de suerte, 2.

Horóscopo Géminis: 21 mayo- 21 junio

Los días de trabajo rutinario terminaron, hoy habrá mucho movimiento y presión y no tendrás ningún inconveniente para adaptarte a las nuevas circunstancias. Recuerdos del pasado dejarán de ser un problema para ti, un nuevo amor llegará. Número de suerte, 13.

Horóscopo Cáncer: 22 junio - 21 julio

La seguridad que demuestras inspira confianza, hoy tus compañeros te delegarán la responsabilidad de representarlos y de tomar decisiones. Al fin te liberarás de sentimientos negativos que no te permitían olvidar viejos resentimientos. Número de suerte, 19.

Horóscopo Leo: 22 julio - 22 agosto

Con perseverancia y positivismo lograrás sacar adelante un asunto laboral que te estaba ocasionando muchos contratiempos. Las experiencias te han dejado lecciones importantes, ahora serás más precavido. Número de suerte, 21.

Horóscopo Virgo: 23 agosto - 22 setiembre

Recibirás una tentadora oferta, analízalo con calma, no te apresures porque podrías dejar algo estable por promesas que después no cubrirían tus expectativas. Hoy estarás muy sensible y propenso a malinterpretar cualquier cosa, ten cuidado. Número de suerte, 5.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

El asunto legal que tienes pendiente se complicará, busca asesoría profesional, estás a tiempo de evitar un fallo negativo para ti. Un malentendido con esa persona te entristecerá y buscarás un consejo. Número de suerte, 16.

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

No aceptes más responsabilidades de las que ya tienes porque no podrías cumplir con todos, aprende a decir que no sin sentirte culpable. Pondrás en claro tus sentimientos y terminarán tus dudas, te irá mejor. Número de suerte, 8.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

Con inteligencia y habilidad lograrás que en tu trabajo apoyen tus iniciativas, una persona influyente te ofrecerá un mejor puesto en la empresa que el dirige. Estás ansioso de cambios y de tranquilidad, hoy tomarás decisiones importantes. Número de suerte, 12.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

Tus responsabilidades aumentarán, tendrás que organizar muy bien tu tiempo para que tus proyectos personales no queden de lado. Estarás de muy buen ánimo y no le darás importancia a los celos. Número de suerte, 1.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Laboralmente estarás bastante desmotivado los primeros meses, sentirás que nada está saliendo como pensaste, pero tu espíritu luchador aflorará. La tristeza va quedando en el pasado, y sin darte cuenta una nueva emoción empieza. Número de suerte, 14.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

Los buenos comentarios que recibirás por tu trabajo te darán confianza, hoy presentarás nuevos proyectos y obtendrás el respaldo que buscas. Tu atención estará centrada en esa persona, tus detalles conquistaran su amor. Número de suerte, 17.

Horóscopo de Josie Diez Canseco

Conoce lo que te deparan los astros y las cartas del tarot según los signos zodiacales y el horóscopo de Josie Diez Canseco

Un horóscopo es una predicción a futuro en base a los signos zodiacales determinados por tu fecha de nacimiento y la astrología, en un momento dado, y en la creencia de cómo esto influye en la vida de las personas.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.