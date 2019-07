Horóscopo de Josie Diez Canseco HOY lunes 1 de Julio 2019

El Horóscopo de hoy | Revisa las predicciones de Josie Diez Canseco sobre los 12 signos zodiacales para este 1 de julio del 2019

Horóscopo Aries 20 marzo al 19 abril

Te darás cuenta que con quienes estás tratando tienen entusiasmo pero no recursos económicos, buscarás a personas que te puedan apoyar. Difícil momento sentimental, tu orgullo no te permite aceptar tu error, es tiempo de cambiar de actitud. Número de suerte, 20.

Horóscopo Tauro 20 abril- 20 mayo

Laboralmente alcanzarás el éxito en todo lo que te propongas, incluso en asuntos que creías perdidos definitivamente, te sentirás orgulloso de tus logros. Tu carisma te ayudará a conquistar el amor de esa persona, aprovéchalo. Número de suerte, 1.

Horóscopo Géminis: 21 mayo- 21 junio

Tu problema es gastar sin planificar, hoy te aconsejarán al respecto y empezarás a ordenar tu economía, pronto lograrás equilibrarte. Podrás ahorrar dinero. Tratar de ser el centro de atención de esa persona te hará cometer errores, ten cuidado. Número de suerte, 21.

Horóscopo Cáncer: 22 junio - 21 julio

Día laboral positivo, terminará la racha de respuestas negativas y de estancamiento, recobrarás el buen ánimo y el entusiasmo que estabas esperando. Recibirás gratas noticias, estarás feliz y querrás compartirlo con la persona que quieres. Número de suerte, 2.

Horóscopo Leo: 22 julio - 22 agosto

Tus superiores te harán una interesante propuesta laboral, si controlas tu vehemencia podrás llevar las cosas de acuerdo a tus propósitos. Tendrás que apelar a la prudencia y a la diplomacia para superar desacuerdos, los resultados serán alentadores. Número de suerte, 13.

Horóscopo Virgo: 23 agosto - 22 setiembre

Con firmeza pero también con diplomacia lograrás que personas que estaban descuidando su trabajo y perjudicando el tuyo asuman su responsabilidad. La conducta provocativa de la persona que te atrae te decepcionará, buscaras otra ilusión. Número de suerte, 11.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

Las cosas no están saliendo como esperabas, pero no debes desanimarte, se avecinan cambios positivos que recompensarán tu esfuerzo. Empiezas a acostumbrarte a que esa persona ya no esté a tu lado, volverás a tener nuevas ilusiones. Número de suerte, 14.

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

Laboralmente te sentirás renovado, empezarás a trabajar en tus nuevas ideas, tu seguridad y convicción te permitirán concretarlas. Día tranquilo en el amor, nada alterará tu bienestar, esa persona te demostrará su cariño. Número de suerte, 3.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

Surgirán oportunidades y podrás demostrar tu experiencia y conocimientos, alguien importante te promoverá para un mejor puesto. Habrá buena comunicación con alguien por quien sientes un especial afecto. Número de suerte, 8.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

Aunque tus ideas son buenas no contarás con la aprobación de quienes toman las decisiones, cálmate, más adelante tendrás otra oportunidad. Las novedades que esperas no se darán hoy, tus sueños se concretarán, pero poco a poco. Número de suerte, 13.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Laboralmente tus planes se encaminan hacia tus objetivos, hoy mirarás el futuro con confianza y optimismo, la suerte te sonríe. Te reencontrarás con alguien que hacía tiempo no veías, sus demostraciones de afecto te inquietarán. Número de suerte, 15.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

Estarás muy idealista y plantearás objetivos poco viables, hoy no aportarás ideas pero sí tu espíritu colaborador, más adelante la cosas mejoraran. Día complicado en el amor, te sentirás inseguro y desorientado, ten cuidado. Número de suerte, 6.

Un horóscopo es una predicción a futuro en base a los signos zodiacales determinados por tu fecha de nacimiento y la astrología, en un momento dado, y en la creencia de cómo esto influye en la vida de las personas.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.