Horóscopo de Josie Diez Canseco HOY viernes 9 de Agosto 2019

Horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco | Entérate las predicciones en el horóscopo diario para HOY viernes 9 de agosto del 2019 sobre los signos zodiacales.

Puedes leer las predicciones del horóscopo en Líbero.pe con Josie Diez Canseco, quien te traerá toda la semana el pronóstico de tu futuro. Tu número de la suerte. Además, de tu futuro en el amor, dinero y salud lo sabrás con Josie Diez Canseco el día de HOY.

¿Cómo saber qué signo zodiacal del horóscopo soy?

La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, encontramos a hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales. A continuación, te mostramos la tabla de los signos del Horóscopo de hoy con Josie Diez Canseco

Signo Zodiacal Fecha Aries 21 marzo - 19 de abril Tauro 20 abril - 20 mayo Géminis 21 mayo - 21 de junio Cáncer 22 junio – 21 de julio Leo 22 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 setiembre Libra 23 setiembre - 22 de octubre Escorpio 23 octubre - 22 noviembre Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre Capricornio 23 diciembre - 21 de enero Acuario 22 enero - 17 febrero Piscis 18 febrero - 19 marzo

Horóscopo Aries 20 marzo al 19 abril

Compromisos sociales te harán descuidar tu trabajo, no te distraigas, tienes asuntos pendientes que no puedes seguir postergando o si no recibirás una llamada de atención que no te gustará. Hoy tendrás las explicaciones que te demostrarán que tus dudas no tienen fundamentos y que no tienes motivos para desconfiar de quien amas. Número de suerte, 13.

Horóscopo Tauro 20 abril- 20 mayo

Tu reunión de trabajo se postergará y será lo mejor, porque no es un buen día para los negocios, la próxima reunión lograrás lo que te propones. Una reunión con amigos cercanos te dará la oportunidad de pasar un buen momento para relajarte con tu pareja y disfrutar de un merecido descanso. Número de suerte, el 12.

Horóscopo Géminis: 21 mayo- 21 junio

Sientes que todos exigen y esperan demasiado de ti, hoy preferirás encargarte sólo de tus responsabilidades sin sentirte culpable por no poder apoyar. Terminarás con esa persona celosa y posesiva que te limita y aleja de los que quieres, retomarás tu vida social. Número de suerte 2.

Horóscopo Cáncer: 22 junio - 21 julio

Tu paciencia será recompensada, llegará la respuesta que esperabas y podrás concretar el proyecto en el que has puesto todas tus expectativas. Tendrás muchas invitaciones, tu carácter alegre te hará el centro de atención de las reuniones a las que asistas. Número de suerte 22.

Horóscopo Leo: 22 julio - 22 agosto

Tu ambiente laboral estará cargado de energía negativa por algunas complicaciones, tu serenidad y colaboración serán importantes en los momentos difíciles que tendrás que superar. La persuasión será tu arma de conquista, tus palabras convencerán y lograrás que esa persona especial para ti te corresponda. Número de suerte, 6.

Horóscopo Virgo: 23 agosto - 22 setiembre

Te propondrán un negocio que te parecerá bueno, analízalo con cuidado, porque requeriría de más tiempo del que podrás dedicarle y este factor que te traería inconvenientes. La armonía que reina en tu entorno cambiará tu ánimo y te darás cuenta que guardar resentimientos por motivos sin importancia te separa del ser amado. Número de suerte, el 13.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

Laboralmente te sientes satisfecho de haber ayudado a un compañero sin ningún interés de por medio, tu recompensa será ver su progreso. Sientes especial ternura por una persona cercana a ti, si estás seguro de sentir algo especial, decídete e inicia la conquista. Número de suerte, 18.

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

Un malentendido que creías superado volverá a ocasionarte problemas en tu trabajo, decidirás ser claro con todos y terminar definitivamente con esa situación molesta. Hablar con tu pareja sobre tus problemas te calmará, te sentirás de mejor ánimo. Número de suerte, 9.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

Tu situación laboral dará un giro positivo, tendrás buenas oportunidades de conseguir algo nuevo o mejoras en tu trabajo actual, aprovéchalas. Le darás prioridad a tus compromisos y tus emociones quedarán de lado por hoy. Número de suerte 5.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

Estarás ocupado en tus asuntos personales, y una competencia muy cercana aprovechará tu descuido, se más precavido. Algunas actitudes de la persona que quieres te hacen dudar y hoy tratarás de aclararlas. Número de suerte 8.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Día de logros profesionales, un aumento de sueldo o un ascenso será el premio a tu constancia y esfuerzo, continúa así porque contaras siempre con su apoyo. Hoy te mostrarás más flexible y atento y las cosas empezarán a mejorar con quien amas. Número de suerte 19.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

Seguirás luchando por sobresalir laboral y profesionalmente, recibirás respuesta sobre proyectos presentados que te alentarán a continuar esforzándote. Los celos y dudas te cansarán, hoy hablarás claro y serás escuchado, pronto todo se solucionará. Número de suerte, 21.

Horóscopo de Josie Diez Canseco

Conoce lo que te deparan los astros y las cartas del tarot según los signos zodiacales y el horóscopo de Josie Diez Canseco

Un horóscopo es una predicción a futuro en base a los signos zodiacales determinados por tu fecha de nacimiento y la astrología, en un momento dado, y en la creencia de cómo esto influye en la vida de las personas.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.