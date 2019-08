Horóscopo diario Josie Diez Canseco sábado 10 de Agosto 2019

Consulta el horóscopo diario para HOY sábado 10 de agosto del 2019 sobre los signos zodiacales. No te pierdas ningún detalle en el Horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco.

¿Qué signos del zodiaco hacen buena pareja?

Horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco | Tauro, Capricornio o Piscis, son signos zodiacales que sería bien difícil para una relación estable y duradera. Además, la pareja perfecta para el matrimonio o uniones es Acuario. El signo perfecto para pasarlo de maravilla: Sagitario. Los signos más compatibles son Aries y Sagitario

¿Cómo saber qué signo zodiacal del horóscopo soy?

La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, encontramos a hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales. A continuación, te mostramos la tabla de los signos del Horóscopo de hoy con Josie Diez Canseco

Signo Zodiacal Fecha Aries 21 marzo - 19 de abril Tauro 20 abril - 20 mayo Géminis 21 mayo - 21 de junio Cáncer 22 junio – 21 de julio Leo 22 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 setiembre Libra 23 setiembre - 22 de octubre Escorpio 23 octubre - 22 noviembre Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre Capricornio 23 diciembre - 21 de enero Acuario 22 enero - 17 febrero Piscis 18 febrero - 19 marzo

Horóscopo Aries 20 marzo al 19 abril

Tendrás ganas de divertirte sin sentirte limitado por nada pero exagerarás tu alegría y atenciones hacia los demás, sin darte cuenta podrías convertirte en motivo de celos para el ser amado, el cual está luchando contra sus temores de perderte, trata de evitarlo. Número de suerte 21.

Horóscopo Tauro 20 abril- 20 mayo

Te sientes solo e incomprendido, el alejamiento de tu pareja te llena de pesimismo, tranquilízate, será por poco tiempo, está tratando de darte una lección para que entiendas que tienes que controlar tu carácter desconfiado que es el motivo de los disgustos que tienen. Número de suerte, 2.

Horóscopo Géminis: 21 mayo- 21 junio

Alejarte del ruido y el estrés hará maravillas por tu ánimo y por tu relación sentimental, hoy la conversación sincera y tranquila terminará con esas pequeñas dudas y desconfianza que te inquietaban, después de este fin de semana te sentirás más compenetrado con tu pareja. Número de suerte 1.

Horóscopo Cáncer: 22 junio - 21 julio

Los recuerdos de un antiguo amor estarán en tu mente llenándote de nostalgia, intenta que tu pareja no se dé cuenta de tu estado de ánimo y fantasías, la desconfianza que despertarías en su corazón terminaría con tu felicidad. Número de suerte, 11.

Horóscopo Leo: 22 julio - 22 agosto

Te sentirás dolido porque tu pareja no se pondrá de tu lado en una discusión con un familiar, pasará algún tiempo para que comprendas que con su actitud trataba de evitar que te equivoques y lastimes a alguien que no lo merecía, y retomarás tu relación sintiéndote seguro de su cariño. Número de suerte, el 8.

Horóscopo Virgo: 23 agosto - 22 setiembre

Período excelente para organizar un corto viaje, conocer nuevas culturas y empaparse de todo aquello que tanto te fascina, tu pareja aprenderá a disfrutar de las cosas bellas que le mostraras, por las cuales quedará prendado, no dudes que querrá volver a repetir esta experiencia. Número de suerte 17.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

Las atenciones especiales de la persona que ha despertado tus ilusiones te animará y le hablarás de tus sentimientos con la gracia y soltura que te caracteriza, con su respuesta abrirá una etapa donde el romance y la felicidad serán los protagonistas de tu vida afectiva. Número de suerte 15.

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

Te estás dejando impresionar por las atenciones y halagos de esa persona que no oculta su interés por ti, cuidado, tu pareja empieza a sospechar, se cauteloso, no te perdonaría que traiciones su confianza y sería tú quien más perdería. Número de suerte, el 6.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

Una persona a quien te une una gran amistad te confesará su amor, será una situación incómoda porque no sabrás como salir de ese momento sin lastimar sus sentimientos, el cariño que le tienes te hará encontrar las palabras adecuadas con las que le expresarás que el único afecto que le puedes ofrecer es de amistad. Número de suerte, el 16.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

No estás seguro de corresponder a esa persona que se desvive por captar tu atención y a quien sin querer de alguna manera diste esperanzas, pon en claro tus sentimientos, porque estás en una situación comprometedora que si no la aclaras después no sabrías cómo salir de ella. Número de suerte, el 22.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Tus cambios de ideas y de humor colmarán la paciencia de tu pareja que pensará en tomar decisiones sin tenerte en cuenta, aunque no te sentirás bien con su actitud comprenderás que has sido tu quien ha provocado esta situación y buscarás mejorarlo con diálogo y paciencia. Número de suerte, 18.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

Tendrás un día de mucha actividad pero reconfortante, te organizarás para cumplir con las invitaciones que has aceptado, junto al ser amado visitarán amistades y familiares que les demostrarán lo mucho que aprecian su compañía, a pesar de que no podrán estar solos como habían pensado se sentirán unidos y seguros de sus sentimientos. Número de suerte, 20.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.