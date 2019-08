Horóscopo martes 20 de Agosto 2019 [HOY] con Josie Diez Canseco

Horóscopo de hoy para HOY martes 20 de agosto del 2019 sobre los signos zodiacales. Revisa el Horóscopo diario de Josie Diez Canseco.

¿Qué signos del zodiaco hacen buena pareja?

Horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco | Tauro, Capricornio o Piscis, son signos zodiacales que sería bien difícil para una relación estable y duradera. Además, la pareja perfecta para el matrimonio o uniones es Acuario. El signo perfecto para pasarlo de maravilla: Sagitario. Los signos más compatibles son Aries y Sagitario.

¿Qué significa cada signo zodiacal?

Horóscopo diario de Josie Diez Canseco | El término signo deriva del latino signum. Se refiere a una palabra que describe una acción material o fenómeno que, por convención o naturaleza, se utiliza para representar.

¿Cómo saber qué signo zodiacal del horóscopo soy?

La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, encontramos a hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales. A continuación, te mostramos la tabla de los signos del Horóscopo de hoy con Josie Diez Canseco

Signo Zodiacal Fecha Aries 21 marzo - 19 de abril Tauro 20 abril - 20 mayo Géminis 21 mayo - 21 de junio Cáncer 22 junio – 21 de julio Leo 22 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 setiembre Libra 23 setiembre - 22 de octubre Escorpio 23 octubre - 22 noviembre Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre Capricornio 23 diciembre - 21 de enero Acuario 22 enero - 17 febrero Piscis 18 febrero - 19 marzo

Horóscopo Aries 20 marzo al 19 abril

Tendrás el apoyo de una persona experimentada para solucionar un trámite legal que te preocupa, te ira muy bien. Hoy te darás el tiempo necesario para engreír a quien amas y fortalecer el lazo amoroso que los une. Número de suerte, 8.

Horóscopo Tauro 20 abril- 20 mayo

Un familiar solicitará tu apoyo económico para saldar una deuda pendiente, piénsalo muy bien y prioriza tus necesidades te darás cuenta que no puedes ayudarlo por ahora. No pretendas tener la razón en todo y busca conciliar, un cambio de tu parte te ayudará conservar la estabilidad. Número de suerte, 6.

Horóscopo Géminis: 21 mayo- 21 junio

Aclara los malos entendidos, necesitarás del apoyo de tus compañeros para solucionar un asunto laboral de suma importancia y solo cediendo contarás con su ayuda. Te darás cuenta que te has equivocado en criticar a quien amas y aunque te cueste pedir disculpas volverás a mostrarle tu cariño. Número de suerte, 12.

Horóscopo Cáncer: 22 junio - 21 julio

Te está costando optar por mejores opciones en lo laboral, hoy escucharas los consejos de una persona que te sabrá orientar hacia lo correcto. La persona que te atrae muestra un comportamiento cambiante que te hace dudar de un futuro sentimental a su lado, te alejarás. Número de suerte, 9.

Horóscopo Leo: 22 julio - 22 agosto

No temas y arriésgate a esa sociedad, la propuesta es clara y las posibilidades de conseguir el éxito son muy altas, solo tendrás que confiar un poco más en tu capacidad. Ser espontánea y autentica ante la persona que te agrada llamará su atención, pronto vivirás un nuevo romance. Número de suerte, 4.

Horóscopo Virgo: 23 agosto - 22 setiembre

Esa persona que ejerce un cargo mayor trata de manipularte con sus intrigas, no dejes que esto te mortifique y cumple como siempre con tu labor. Evitarás que situaciones sin mayor trascendencia desgasten cada vez más el amor del ser amado. Número de suerte, 3.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

Una persona que estimas te comentará sobre un proyecto pequeño que con unos cambios y un poco de creatividad se volverá un negocio realmente exitoso, acepta. Desde hace un tiempo alguien comprometido intenta conquistarte y hoy aunque te veas tentada decidirás alejarte. Número de suerte, 17.

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

No te confundas ni dejes que terceras personas decidan por ti, guíate por tu intuición y busca una opción laboral que te brinde mayores posibilidades de desarrollo. Darás todo de ti para complacer los deseos de la persona que amas, fíjate en detalles, solo así lograrás tus propósitos. Número de suerte, 21.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

No retrases tus planes por orgullo, pide el apoyo que necesitas a esa persona, no tendrá reparos en brindarte la mano para la conseguir tus objetivos. Lograrás llegar al corazón de esa persona ganando su confianza, darás todo de ti y pronto lo conseguirás. Número de suerte, 7.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

Día propicio para transacciones comerciales e inversiones de dinero, todo lo relacionado a negocios y trabajo te será favorecido. Te reencontraras con un amor del pasado, ambos buscaran el acercamiento y volverás a retomar el romance. Número de suerte, 2.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Las oportunidades para crecer están a tu alcance, no le temas a los retos y busca explorar territorios nuevos, el éxito está más cerca de lo que imaginas. Estarás interesado en una persona que no te corresponde y notarás que no es lo ideal, te alejarás, dentro de poco alguien especial entrará en tu corazón. Número de suerte, 14.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

La persona que te interesa tiene las mismas atenciones contigo y con otras personas, esta actitud te llena de inseguridad, pero no calles, muestra tu incomodidad con cierta indiferencia, solo así se dará cuenta de su error y luchará por reconquistarte. Tendrás un trabajo de último momento, aunque te sientas algo desorganizado lograras dar todo de ti y cumplirás con éxito lo encomendado. Número de suerte, 10.

Un horóscopo es una predicción a futuro en base a los signos zodiacales determinados por tu fecha de nacimiento y la astrología, en un momento dado, y en la creencia de cómo esto influye en la vida de las personas.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.