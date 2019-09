Horóscopo viernes [HOY] 20 de Septiembre 2019 con Josie Diez Canseco

Horóscopo de Hoy de Josie Diez Canseco | Horóscopo diario para HOY viernes 20 de septiembre del 2019 sobre los signos zodiacales.

¿Qué signos del zodiaco hacen buena pareja?

Horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco | Tauro, Capricornio o Piscis, son signos zodiacales que sería bien difícil para una relación estable y duradera. Además, la pareja perfecta para el matrimonio o uniones es Acuario. El signo perfecto para pasarlo de maravilla: Sagitario. Los signos más compatibles son Aries y Sagitario.

¿Qué significa cada signo zodiacal?

Horóscopo diario de Josie Diez Canseco | El término signo deriva del latino signum. Se refiere a una palabra que describe una acción material o fenómeno que, por convención o naturaleza, se utiliza para representar.

¿Cómo saber qué signo zodiacal del horóscopo soy?

La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, encontramos a hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales. A continuación, te mostramos la tabla de los signos del Horóscopo de hoy con Josie Diez Canseco

Signo Zodiacal Fecha Aries 21 marzo - 19 de abril Tauro 20 abril - 20 mayo Géminis 21 mayo - 21 de junio Cáncer 22 junio – 21 de julio Leo 22 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 setiembre Libra 23 setiembre - 22 de octubre Escorpio 23 octubre - 22 noviembre Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre Capricornio 23 diciembre - 21 de enero Acuario 22 enero - 17 febrero Piscis 18 febrero - 19 marzo

Horóscopo Aries 20 marzo al 19 abril

Una mala organización podría recargarte de trabajo, trata de mantener todo en orden para que esto no suceda y no te sientas presionado por acumular más de lo que puedes cumplir. Eres consciente que no sientes nada por esa persona que intenta enamorarte y buscarás aclarar las cosas. Número de suerte, 1.

Horóscopo Tauro 20 abril- 20 mayo

Sentirás que vuelve la energía que estabas perdiendo por causa del estrés y logras terminar con tus labores y planes personales. Te estabilizas económicamente. Empiezas a sentir la ausencia de la persona que amas, reconsiderarás las decisiones que tomaste en un instante de disgusto y te reconciliaras. Número de suerte 2.

Horóscopo Géminis: 21 mayo- 21 junio

Tendrás el apoyo suficiente para poner en marcha ese proyecto que te brindará independencia económica, aprovéchalo y mantenlo siempre en orden. Esa capacidad que tienes de salir siempre de los problemas podrías estar aprovechándola de manera negativa siendo sincero te ira mucho mejor. Número de suerte, 10.

Horóscopo Cáncer: 22 junio - 21 julio

Laboralmente no dudes en pedir que te aclaren algo en caso de necesitarlo es mejor arreglar las cosas en su momento y hoy tendrás que hacerlo. Sentimentalmente tu falta de constancia no te permite conocer el verdadero amor, estas a tiempo de enmendar tus errores. Número de suerte, 14.

Horóscopo Leo: 22 julio - 22 agosto

Te sentirás mortificado, por no encontrar el puesto de trabajo que deseas, las cosas llegarán a ti cuando menos lo esperes, por lo tanto, prepárate para las sorpresas. Buscarás otras maneras como el dialogo para aclarar tus dudas, todo se solucionará. Número de suerte, 13.

Horóscopo Virgo: 23 agosto - 22 setiembre

Podrías incluso vivir una ilusión importante que le daría un gran cambio a tu vida. Laboralmente noticias favorables te alegrarán y cambiarán por completo tu ánimo. Vivirás momentos maravillosos y recibirás la declaración apasionada de una persona estupenda. Número de suerte, 11.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

Una llamada telefónica te confirmará el retraso de un dinero, sé paciente, pronto podrás cubrir tus gastos, pero sobre todo saldarás esa deuda que tanto te retrasa económicamente. Hay mucha nostalgia en tu corazón, por lo que te ha tocado vivir, pero llénate de coraje y valentía que saldrás triunfador. Número de suerte 4.

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

Económicamente sientes que no estás creciendo con lo que tienes pero tampoco buscas cambios, habrá una nueva opción en tus manos, arriésgate. Día propicio para iniciar nuevas relaciones y para acercarte a amigos que estaban un poco distanciados, buscar relajarte y distraerte. Número de suerte 22.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

No descuides tus labores, podrías tener una llamada de atención por un retraso injustificado, evítalo ya que pronto estarás postulando a un acceso y eso perjudicaría tu elección. Alguien nuevo entra a tu vida, date la oportunidad de conocerlo, rápidamente te convencerás de haber conocido a tu media naranja. Número de suerte 12.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

Tu desempeño es reconocido por tus superiores, y te encomendarán una labor que se convertirá en todo un reto para ti, aprovéchala. No intentes manejar asuntos familiares de tu pareja, busca apoyarlo sin entrometerte deja que el tiempo te dé la razón, es momento de alejarse y no discutir, pon más atención en tus encuentros amorosos. Número de suerte 18.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Serás responsable en tus labores, tratarás de organizar tu agenda y priorizarás actividades que habías dejado de lado. No te preocupes el mal entendido con quien amas pasará, ahora buscarás un mayor entendimiento en pro de la armonía. Número de suerte, 21.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

Te sentirás limitado al descanso por tus responsabilidades laborales, hazlo todo con calma, al final habrá satisfacción por que el resultado será mejor de lo que esperabas. Juzgarás por ti mismo a quién te ha dado en todo momento lo más importante de su vida y esperaras antes de tomar una decisión final. Número de suerte 3.

Un horóscopo es una predicción a futuro en base a los signos zodiacales determinados por tu fecha de nacimiento y la astrología, en un momento dado, y en la creencia de cómo esto influye en la vida de las personas.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.