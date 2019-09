Horóscopo jueves [HOY] 26 de Septiembre 2019 con Josie Diez Canseco

Horóscopo diario para HOY jueves 26 de septiembre del 2019 sobre los signos zodiacales. Aquí el Horóscopo de Hoy de Josie Diez Canseco

¿Qué signos del zodiaco hacen buena pareja?

Horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco | Tauro, Capricornio o Piscis, son signos zodiacales que sería bien difícil para una relación estable y duradera. Además, la pareja perfecta para el matrimonio o uniones es Acuario. El signo perfecto para pasarlo de maravilla: Sagitario. Los signos más compatibles son Aries y Sagitario.

¿Qué significa cada signo zodiacal?

Horóscopo diario de Josie Diez Canseco | El término signo deriva del latino signum. Se refiere a una palabra que describe una acción material o fenómeno que, por convención o naturaleza, se utiliza para representar.

¿Cómo saber qué signo zodiacal del horóscopo soy?

La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, encontramos a hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales. A continuación, te mostramos la tabla de los signos del Horóscopo de hoy con Josie Diez Canseco

Signo Zodiacal Fecha Aries 21 marzo - 19 de abril Tauro 20 abril - 20 mayo Géminis 21 mayo - 21 de junio Cáncer 22 junio – 21 de julio Leo 22 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 setiembre Libra 23 setiembre - 22 de octubre Escorpio 23 octubre - 22 noviembre Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre Capricornio 23 diciembre - 21 de enero Acuario 22 enero - 17 febrero Piscis 18 febrero - 19 marzo

Horóscopo Aries 20 marzo al 19 abril

No te exijas más de lo debido, el exceso de presión podría generarte estrés y un cansancio agudo, date el descanso que hace tiempo vienes necesitando. Los detalles que muestras hacia esa persona no son correspondidos de la misma manera, te alejarás y pronto alguien más interesante aparecerá en tu vida. Número de suerte 18.

Horóscopo Tauro 20 abril- 20 mayo

Te sentirás vital y lleno de energía, hoy culminaras con labores que se venían retrasando por falta de entusiasmo. La posibilidad de iniciar un romance con esa persona está cada vez más cerca, no exijas nada antes de tiempo y lo lograrás. Número de suerte 3.

Horóscopo Géminis: 21 mayo- 21 junio

No arriesgues tu dinero en una inversión apresurada, podrías arrepentirte después, por ahora deberás guardar recursos para un proyecto más meditado que aparecerá pronto. Hoy te reencontrarás con alguien que fue importante para ti, aprovecha, estas en el momento ideal para disfrutar nuevamente del amor. Número de suerte 21.

Horóscopo Cáncer: 22 junio - 21 julio

Estarás apresurado en culminar con tus responsabilidades, pero una diligencia de último momento retrasará tus planes, paciencia. Acepta esa invitación social que te pondrá en contacto con gente interesante, date el gusto de conquistar nuevamente, las oportunidades no faltarán. Número de suerte 16.

Horóscopo Leo: 22 julio - 22 agosto

No te comprometas a apoyar a gente que no se lo merece, retrasarías tu labor, recuerda que el tiempo que tienes es corto y lo necesitas para terminar lo encomendado. Esa persona cada vez profesa más interés en ti cambia, acepta sus proposiciones, será por el bien de tu vida sentimental. Número de suerte 22.

Horóscopo Virgo: 23 agosto - 22 setiembre

Una propuesta laboral te entusiasmara más de la cuenta, ve con calma, hay asuntos que no estás tomando en cuenta y que tendrán que ver con tu futuro profesional y económico. Esa persona que se muestra agradable pondría confundir tus emociones, un breve distanciamiento te ayudará a recuperar el equilibrio emocional. Número de suerte 12.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

No te angusties por los retrasos que surjan, tus esfuerzos pronto tendrán la recompensa que esperas, paciencia. Quien amas te presentará amigos íntimos y alguien de su pasado despertará tus dudas, con tranquilidad notarás que son solo amigos. Número de suerte 1

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

Tomarás la iniciativa ante una situación complicada, saldrá a relucir tu inteligencia y sorprenderás a muchos por tu eficiencia. Has conocido muchas personas pero nadie llega a conquistar plenamente tu amor, no tomes esta situación como algo trascendental y espera pacientemente a quien llene tu vida de felicidad, no faltara mucho. Número de suerte 8.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

No desconfíes en tu habilidad y acepta los retos que el universo te pone para tu crecimiento, una nueva propuesta laboral se aproxima. Tu vida sentimental está bien encaminada, pero sientes poco espacio para tus asuntos personales, no tengas temor en plantear los cambios que necesitas y conversa con quien amas, toma la iniciativa y veras grandes mejoras en tu relación. Número de suerte 11.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

Los retrasos económicos han frenado mucho de tus planes, pero todo cambiara, hoy tendrás un golpe de suerte que debes aprovechar. Entras a un ciclo distinto llenos de oportunidades, hoy tu magnetismo y facilidad para relacionarte te llevara a ser solicitado en donde te encuentres, aprovecha esta influencia y acrecienta tu círculo social, lo necesitas. Número de suerte 15.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Recibirás una compensación económica por tu buena labor, no te duermas en tus laureles y continúa esforzándote. Aunque aparente lo contrario el retorno de una persona de tu pasado te moverá el piso, no pretenderás acercarte pero la iniciativa será tomada de su parte, no evadas el dialogo, llego el momento de aclarar los malos entendidos. Número de suerte 20.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

No temas y arriésgate por explorar nuevos territorios, todo estará a tu favor para concretar ese viaje que te encaminara al éxito. Amanecerás con las ganas de hacer algo distinto, renovaras tu vestuario para conquistar a esa persona que te presentaron y los resultados serán más que sorprendentes, fíjate en tu actitud y muestra humildad, será la clave para llegar a su corazón. Número de suerte 5.

Un horóscopo es una predicción a futuro en base a los signos zodiacales determinados por tu fecha de nacimiento y la astrología, en un momento dado, y en la creencia de cómo esto influye en la vida de las personas.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.