[HOY] Horóscopo Lunes 23 de Diciembre 2019 con Josie Diez Canseco

¿Qué signos del zodiaco hacen buena pareja?

Horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco | Tauro, Capricornio o Piscis, son signos zodiacales que sería bien difícil para una relación estable y duradera. Además, la pareja perfecta para el matrimonio o uniones es Acuario. El signo perfecto para pasarlo de maravilla: Sagitario. Los signos más compatibles son Aries y Sagitario.

¿Qué significa cada signo zodiacal?

Horóscopo diario de Josie Diez Canseco | El término signo deriva del latino signum. Se refiere a una palabra que describe una acción material o fenómeno que, por convención o naturaleza, se utiliza para representar.

¿Cómo saber qué signo zodiacal del horóscopo soy?

La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, encontramos a hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales. A continuación, te mostramos la tabla de los signos del Horóscopo de hoy con Josie Diez Canseco

Signo Zodiacal Fecha Aries 21 marzo - 19 de abril Tauro 20 abril - 20 mayo Géminis 21 mayo - 21 de junio Cáncer 22 junio – 21 de julio Leo 22 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 setiembre Libra 23 setiembre - 22 de octubre Escorpio 23 octubre - 22 noviembre Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre Capricornio 23 diciembre - 21 de enero Acuario 22 enero - 17 febrero Piscis 18 febrero - 19 marzo

Horóscopo Aries 20 marzo al 19 abril

No te dejes llevar por tus impulsos y trata de escuchar a la persona que amas. No te precipites en apostar por cambios en tu labor si no has solucionado algunos trámites pendientes, se paciente y busca los medios. Número de suerte, 8.

Horóscopo Tauro 20 abril- 20 mayo

La desconfianza e inseguridad que sientes no te será de gran ayuda ten cuidado. Tendrás un día cargado de responsabilidades y actividades estresantes, maneja todo con calma y te sentirás satisfecho de los resultados. Número de suerte, 5.

Horóscopo Géminis: 21 mayo- 21 junio

Las circunstancias te acercaran nuevamente a esa persona que te interesa, aprovéchalo. No dudes tanto y apuesta por la independencia laboral, todo estará a tu favor para que concretes tus planes. Número de suerte, 9.

Horóscopo Cáncer: 22 junio - 21 julio

Día de sorpresas y nuevas oportunidades, conocerás a alguien que te fascinara mucho. Tu buen ánimo te llevara a recuperar amistades que se venían distanciando, tu ambiente laboral estará lleno de armonía y unión. Número de suerte, 3.

Horóscopo Leo: 22 julio - 22 agosto

Intentarás valorar más su compañía y fortalecer el sentimiento, todo saldrá como lo esperas. Organiza bien tus deberes del día, una sobrecarga de tensión podría llevarte a cometer un error dentro del trabajo, de ti depende evitarlo. Número de suerte 12.

Horóscopo Virgo: 23 agosto - 22 setiembre

Circunstancias familiares te preocuparán, no busques culpables, el consejo de esa persona te ayudara. Apoyaras a alguien que te necesita, no exageres al punto de descuidar tus propias obligaciones, podrías tener una llamada de atención. Número de suerte, 13.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

La persona que amas tendrá detalles sorprendentes, recuperaras la fe en su amor. Tendrás una propuesta laboral que no te convencerá del todo, no descartes esta nueva oportunidad e intenta pactar una conversación, a la larga será para tu bien. Número de suerte, 1.

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

Te enteraras de algo que estaba oculto, aunque la situación sea dolorosa te sentirás liberado. No confíes tu dinero e ideas a terceros para desarrollar tus proyectos, mantén tu individualidad, porque eso te conducirá al éxito. Número de suerte, 14.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

No dejes pasar la oportunidad que la vida te ofrece, recuperaras su amor. Alguien en quien depositabas tu total confianza sufrirá un percance que retrasara tus planes, estate atento. Número de suerte, 15.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

Tu ánimo mejorara renovara, hoy te preocuparas más por tu aspecto físico y lograras tu cometido. Analiza bien esa posibilidad de viaje por motivos, te darás cuenta que es más favorable de lo que crees y harás lo posible por concretarlo. Número de suerte, 2.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Te encontraras con una persona de tu pasado, mejor aléjate no te conviene. Retomaras conversaciones con un amigo para realizar un lucrativo proyecto, legaliza cualquier acuerdo y aseguraras la sinceridad y el éxito. Número de suerte, 9.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

No dejes que la monotonía se apodere de tu vida afectiva, busca nuevas opciones. Reorganizaras contratos importantes y te darás cuenta de errores que no tomabas en cuenta, manéjalo con calma, todo estará a tu favor para hacer los cambios correspondientes. Número de suerte, 20.

Horóscopo de Josie Diez Canseco

Conoce lo que te deparan los astros y las cartas del tarot según los signos zodiacales y el horóscopo de Josie Diez Canseco.

Un horóscopo es una predicción a futuro en base a los signos zodiacales determinados por tu fecha de nacimiento y la astrología, en un momento dado, y en la creencia de cómo esto influye en la vida de las personas.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.