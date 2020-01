Predicciones Horóscopo 2020 de Josie Diez Canseco para todos los signos zodiacales [VIDEO]

Un nuevo año inició y el Horóscopo Predicciones 2020 de Josie Diez Canseco ya está disponible. Por ello, no te pierdas la oportunidad de conocer los pronósticos de los signos zodiacales en el Horóscopo Anual. Además, también sabrás tu futuro en el amor, dinero, salud y trabajo.

¿Qué significa cada signo zodiacal?

Horóscopo diario de Josie Diez Canseco | El término signo deriva del latino signum. Se refiere a una palabra que describe una acción material o fenómeno que, por convención o naturaleza, se utiliza para representar.

¿Cómo saber qué signo zodiacal del horóscopo soy?

La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, encontramos a hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales. A continuación, te mostramos la tabla de los signos del Horóscopo de hoy con Josie Diez Canseco

Signo Zodiacal Fecha Aries 21 marzo - 19 de abril Tauro 20 abril - 20 mayo Géminis 21 mayo - 21 de junio Cáncer 22 junio – 21 de julio Leo 22 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 setiembre Libra 23 setiembre - 22 de octubre Escorpio 23 octubre - 22 noviembre Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre Capricornio 23 diciembre - 21 de enero Acuario 22 enero - 17 febrero Piscis 18 febrero - 19 marzo

Horóscopo Aries 20 marzo al 19 abril

Comienzas un nuevo año concretando muchas cosas que se habían quedado estancadas es importante que órdenes tus ideas que trates de no hacer varios trabajos o cosas a la vez para no perder oportunidades laboralmente. Va a ser un año con mucha energía mucho emprendimiento y situaciones inesperadas pero buenas que vienen para ti. El dinero lo vas a controlar vas a saberlo manejar y lo vas a disfrutar también sales de una época un poco estancada y lenta para por fin empezar a crecer, viajes importantes de placer que vas a llegar a disfrutar muchísimo con personas queridas o pareja y en el amor Aries va a ser un año muy emocional de mucha ilusión dónde es posible si es que no estás con prometido te comprometerás.

Yo veo acá una situación de estabilidad de entendimiento y de compartir. Este año Te rige la carta de la Emperatriz y te dice la abundancia la fertilidad van a estar contigo pero nunca debes de perder la paciencia. El número de suerte que te rige este año es el número 3, tu palabra clave recuerda la paciencia

Horóscopo Tauro 20 abril- 20 mayo

Este nuevo año 2020 tienes que utilizar tu intuición para tomar esas decisiones que te van a ayudar a comenzar proyectos o situaciones nuevas así sean emocionales o profesionales. Te marcan los nuevos comienzos con mucha creatividad en la parte laboral cambias de manera de pensar te das cuenta que tienes que tener bastante paciencia y que te vas a tener que alejar de algunas personas conflictivas de tu entorno que no te han dejado avanzar y que has descubierto te han estado colocando trabas sin que tú te des cuenta.

Dinero para el 2020 crecimiento nuevas inversiones los dos primeros meses van a ser claves para ver cómo vas a ir manejando tu dinero todo el transcurso del 2020 pero de esos dos meses van a depender ese crecimiento y en el amor buen entendimiento, un viaje de por medio y los que están solos se van involucrar con una persona que viaja mucho o qué es del extranjero pero todo cae por su propio peso lo bueno por fin viene para ti porque el estancamiento el retraso y situaciones de añorar personas del pasado quedan atrás y por fin la superas. Tu número de suerte para este año es el número 4 y te acompaña la carta del emperador que te dice nunca pierdas el control estate seguro de ti mismo en cada paso que vayas a dar este nuevo año y así conseguirás el éxito. Tu número de suerte el 4 y tú palabra clave el control.

Horóscopo Géminis: 21 mayo- 21 junio

Este es un año de realización donde tienes que ordenar bastante tus ideas el problema contigo es querer hacer varias cosas a la vez y al final no decidirte eso sería un retraso para ti cambia de actitud y el éxito te va acompañar laboralmente cierras un buen acuerdo con alguien con un compañero con un socio pero vas a sentir que creces que avanzas y vas a lograr concretar algo que te gusta eso va a ser a mediados de año justo cuando vayas a cumplir años, en cuestión de dinero cuida tus gastos el problema contigo es el desorden me parece que podrías arriesgar no confiando en algún tipo de inversión que no te va a favorecer es muy importante ser precavido en cuestión a tu dinero a cómo lo inviertas o a como lo gastes porque si no te arrepientes.

Sentimentalmente te has sentido solo pero el problema contigo son tus ideas tienes que abrirte a lo nuevo dejar atrás lo del pasado y abrirte a nuevas situaciones a nuevas personas que se van a presentar en tu vida para que por fin encuentres a alguien afín y seas realmente feliz. Los que tienen pareja tienen que empezar a ceder a escuchar y a comprender que no siempre vas a tener la razón te acompaña este año la carta del carro y qué quiere decir que en tus manos está tu suerte tú decides que caminó seguir y ese es tu tema Géminis tu tema es la decisión tú vas a tener que tomar decisiones muy importantes este año si lo haces de adentro hacia fuera con el corazón encontrarás el éxito por eso este año te rige la palabra del éxito y tu número es el 7.

Horóscopo Cáncer: 22 junio - 21 julio

Este es un año para poner en orden las cosas karmatico lo que vives lo tienes que vivir porque hay mucho aprendizaje para ti pero mucho aprendizaje positivo, cambios, sorpresas que te van a llenar, que te van a hacer sentir feliz y sobre todo reconocimientos gracias a tu esfuerzo, ya aprendiste lo suficiente ahora sí tienes que empezar a cosechar lo que te ha costado tanto sembrar. Laboralmente es un año de nuevos comienzos, lentos, sí, pero seguro te vas a sentir estable y vas a ver los resultados a largo plazo.

En cuestión dinero. Los retrasos económicos terminan para ti vas a tener qué poner en orden tu economía e insistir con personas que te deben dinero y vas a lograr que haya un equilibrio lograr conseguir lo que tú quieres y demostrar siempre que sigues siendo generoso. Y en cuestión sentimental para el 2020 veo compromisos veo nuevos comienzos, pero veo un compromiso algún importante para ti que te va a dar mucha mucha seguridad esto se va a llevar en el mes de julio agosto te acordarás. Este año te acompaña la carta de la luna que justamente es tu carta representa el inconsciente representa la intuición representa las emociones que quiere decir que para cada paso que des, ya sea una relación sentimental, ya sea una inversión económica, ya sea en un cambio de trabajo tienes que utilizar tu intuición esa va a ser tu única arma por eso este año tu número de suerte es el número 9 y tu palabra clave ya sabes la intuición

Horóscopo Leo: 22 julio - 22 agosto

Este es un año de aprendizaje de buenos momentos vas a querer saber más conocer más, de repente hacer cursos importantes para ti que te van a servir para tu futuro para tu destino para lo que te proyectas va a ser un año de esfuerzo dónde vas a poder gracias a tu esfuerzo y a lo brillante que puedes llegar a ser multiplicar tus ingresos que es lo más importante. Laboralmente te sientes, te has sentido estancado vas a buscar nuevos horizontes nuevas cosas que hacer y aunque te va a costar trabajo vas a poder conseguir algo que te haga sentir productivo creativo que te haga crecer más qué es lo que necesitas. En cuestión dinero veo mucho dinero para ti este año veo buenos contratos arreglos sociedades inversiones qué te van a brindar mucha estabilidad comienzas este periodo a partir de mayo y lo terminas en setiembre tienes que aprovechar esos meses para consolidar tu patrimonio.

Sentimentalmente cuidado hay que hablar con la verdad va a ser un año donde vas a estar bastante emocional hay alguien del pasado que te va a volver a buscar y te puede mover el piso pero tienes que tener cuidado porque definitivamente fue una persona que te falló y que te mintió y que al final es un tema de ella o de él en cuestión a madurez tú tienes que utilizar tu intuición para ver si es que de verdad vuelves a confiar. Amores platónicos aparecen y un mes importante para el amor es el mes de agosto. Este año te acompaña la carta del mago es muy interesante porque te dice lo siguiente Leo, te dice escucha el universo te da todas las posibilidades todo lo tienes en la mesa todo ya depende de ti cómo manejes esas posibilidades oportunidades para concretar todo lo que tú quieras así que utiliza tu ingenio, utiliza tu habilidad aprovecha lo que se presente y sigue adelante esa va a ser la clave de tu éxito. Por eso tu número de suerte para este año es el número 1 que lidera y tu palabra clave es la habilidad.

Horóscopo Virgo: 23 agosto - 22 setiembre

Este es un año donde cortas donde dejas atrás situaciones que te han estancado que te han perturbado personas que te han generado mucho conflicto te está costando pero lo vas a lograr, va a ser un año de mucho mucho trabajo donde no te debes dar nunca por vencido porque los resultados van a ser grandes buenos para ti. Laboralmente es un año donde tienes que analizar tus posibilidades porque vas a tener que tomar decisiones es posible que se te presente una oportunidad de cambio de trabajo o de ascenso y tú vas a tener que decidir ver los pros y los contra pero no debes de perder oportunidades, analiza bien utiliza esta capacidad de análisis porque así veo que vas a encontrar el mejor camino y eso sí en cuestión a decisiones laborales no vayas a mezclar ningún tema emocional o no quieras quedar bien con nadie tienes que pensar esta vez primero en ti .

En el dinero, el 2020 te trae buena fortuna y mucha estabilidad vas a querer controlar, si, bastante tus gastos no te vas a querer arriesgar pero no te vas a sentir mal por eso si haces alguna inversión podría ser de tierras de un terreno una casa o algún tipo de propiedad que más adelante va significar mucho más porque va a valer mucho más, recuerda si se presenta esa oportunidad. Y en cuestión sentimental te veo enamorado de unión veo comunicación veo decisiones importantes que tomar y veo familia así que si no tienes familia es muy probable que la tengas este 2020. Este año te acompaña la carta de la muerte, no le tengas miedo a la muerte porque no significa muerte significan cambios radicales cambios importantes que te van a ayudar a renacer a transformar a ser una persona totalmente distinta te aseguro Virgo que cuando viene el 2020 tú vas a sentir que ya eres otro, recuerda. Tu número de suerte para este año es el 13 y tu palabra clave el cambio.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

Este es un año armónico para compartir con pareja con familia vas a desechar descartar o dejar atrás situaciones incómodas conflictivas o personas que te hayan hecho sufrir por más que te duela o que te sientas mal lo vas a hacer. En cuestión laboral es un año de cambios importantes de tensiones y de muchos trabajos pero al final de estabilidad y tranquilidad porque al final vas a encontrar tu camino vas a saber lo que realmente quieres hacer y por dónde ir cosa que te ha costado un poco de tiempo ubicarlo por una situación de experiencias de cambios y de vivencias que has estado teniendo estos últimos tiempos. En cuestión el dinero es un año dónde vas a concretar algo importante que puede tener ver con algún tipo de compra de patrimonio algo que has añorado por mucho tiempo tienes que tener mucho cuidado en quién confías porque si tienes la posibilidad de que alguien te estafe o que te quiera estafar.

En cuestión sentimental Libra es un año de decisiones de avanzar en cuestión a tu vida sentimental y de sentirte seguro con la persona con la que estás y si no estás con nadie definitivamente va aparecer alguien nuevo de la nada muy afín a ti. Meses importantes para el trabajo mes de abril para el amor el mes de julio recuérdalo. Te acompaña este año la carta de la justicia que te comento es tu carta porque justo en el tarot rige a Libra que quiere decir tú vives constantemente buscando el equilibrio en tu vida siempre tienes la necesidad de tener a alguien al costado ya sea para algo laboral o para algo sentimental sobre todo pero la justicia te indica uno, la experiencia el aprendizaje, va a ser un año de aprendizaje y va a ser un año donde tienes comprender que no debes de depender ni de nada ni de nadie sólo de ti los que están a tu costado es porque quieren estar y por qué tú quieres que estén pero puedes vivir sin ellos ese es el mensaje. Por eso tu número de suerte para este año es el 11 y tu palabra clave el equilibrio.

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

Este es un año donde tú vas a sentirte muy intuitivo y muy seguro de ti van a ver propuestas interesantes dónde vas a sentir el apoyo de tu entorno vas a trabajar en equipo y tu creatividad va a ser reconocida por los demás, eso te va a abrir muchas puertas pero va a ser un año muy emocional y de mucha intuición. En cuestión laboral se te abre una gran oportunidad que creíste difícil conseguir y te va a dar un poco de temor porque llega inesperadamente y no vas a saber qué hacer pues toma las riendas acepta el reto es algo importante para que tu crecimiento profesional y espiritual esto se puede llegar a dar en el mes de julio recuerda Escorpio. En cuestión dinero vas a arriesgar vas a estar un poco arriesgado pero te va a ir bastante bien en tus riesgos porque como te digo tu intuición va a ser clave y tú vas a sentir si yo puedo invertir acá puedes hasta en algún momento jugar un juego de azar y te va a ir bastante bien va a ser un año muy bueno para situaciones fortuitas de dinero que te van a hacer crecer económicamente.

Y en cuestión sentimental vas a ir dejando atrás malos entendidos vas a querer quedar bien con una persona a la que alejaste pero definitivamente vas a querer buscar algo nuevo o una situación nueva dentro de lo que estás viviendo para aprender de la experiencia pero no seguir repitiendo los mismos errores. Un mes importante para los compromisos para las uniones y para el amor es el mes de noviembre que es tu mes, recuerda. Te acompaña este año la carta del ermitaño la carta del ermitaño no significa una persona ermitaño que se va a quedar sola significa el tiempo, significa la madurez, significa que a través de la experiencia tienes que tomar tus propias decisiones y eso es lo más importante Escorpio decide a través de la experiencia que todo lo malo y bueno que has vivido te lleve a una experiencia a un aprendizaje y eso es lo que este año te va a llevar a encontrarte y encontrar el triunfo que busques. Tu número de suerte para este año el número 9 y tu palabra clave el tiempo.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

Va a ser un año de decisiones importantes que van a afectar tu vida sentimental, tu vida económica, tu vida laboral pero vas a sentir que a pesar de todo vas arriesgar y vas a avanzar. Lo que tienes es tener bastante paciencia porque me parece que tú vas a tener una expectativa pronta y no va a ser tan pronta vas a tener que trabajar algunas cosas en el camino para poder concretar tus planes este nuevo año. Laboralmente los retrasos terminan todo cae por su propio peso encuentras donde ubicarte es como estacionarte donde quedarte por fin vas a sentir que encuentras la estabilidad esto tiene un rango de meses es entre el mes de marzo al mes de octubre todo eso va a pasar en el transcurso de esos meses pero esos dos meses conciso marzo y octubre son importantes para tu vida laboral.

Económicamente es un año de realización pero de gastos innecesarios me parece que te va a entrar el dinero y así como entra sale tienes que tener mucho cuidado porque sale innecesariamente y te podrías arrepentir un mes de mucho gasto para ti puede ser el mes de octubre. Y en cuestión sentimental para el 2020 retomas una amistad o te reconcilias con alguien reconoces tus propios errores y empiezas a analizar en qué tienes que cambiar para que tu vida sentimental realmente funcione y me parece que lo vas a hacer con ese encanto y esa habilidad que te caracteriza. Te acompaña este año la carta del hierofante o del papa y que quiere decir, ¿quiere decir? quiere decir que es un buen año para los compromisos para la estabilidad pero tu aprendizaje va ¿qué está pasando con el orden en tu vida? ¿Estás trabajando y has firmado un contrato? ¿Estás trabajando informalmente? ¿Tienes una relación que no formalizas pero ves todos los días a la persona? Acá te dice el tarot que tienes que ordenarte, tienes que formalizar que tienes que estabilizarte porque esta va ser la llave y la clave de tu éxito el 2020. Por eso tu número de suerte para este año es el número 5 y tu palabra clave Sagitario es el orden.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

Este es un año competitivo, de lucha de mucho trabajo pero la confianza en ti mismo y tu tenacidad te va a llevar a concretar lo que te propongas a conseguir esos cambios que tanto has estado buscando laboralmente has trabajado mucho por conseguir muchas cosas todavía van a haber algunos retrasos meses importantes dónde vas a tener que reflexionar y cambiar de camino. Va nacer el mes de agosto y el mes de septiembre son claves para ti en cuestión dinero la justicia te acompaña puedes recibir algún tipo de herencia de pago algo que ha estado para ti pero que todavía no lo visualiza vas es un año definitivamente de crecimiento económico de cambios en cuestión a tu vida profesional pero de crecimiento económico te lo aseguro sentimentalmente es un año de transformación donde tienes que poner un poco de tu parte capricornio eres un poco parco un poco frío y si estás solo vas a tener la oportunidad de conocer personas o alguien en especial que va a ser muy afín a ti pero como te cuesta dar el primer paso pierdes oportunidades ya hay tres meses importantes él es de febrero el mes de abril y el mes de julio son meses claves para transformar tu vida sentimental recuérdalo este año te acompaña la carta del colgado no te sientas colgado no pienses que es una mala carta el colgado te indican lo siguiente tienes que adaptarte a la situación.

Tú te adaptas tienes que tener más paciencia hay cosas que tú vas a creer que no van a salir pero al final si van a salir y era el tiempo que se requería y cuando esto suceda te vas a dar cuenta y te vas a sentir feliz tu número de suerte para este año es el 12 y tu palabra clave la adaptación.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Este es un año de espera de lucha de mucho trabajo de nuevas responsabilidades dónde lo esencial y el primer mensaje es no te des por vencido laboralmente te vas a sentir estable vas a conseguir ese nuevo puesto pero te va a costar muchísimo porque como te digo vienen nuevas responsabilidades para ti no era tan fácil como tú creías pero lo vas a hacer bien al final si confías en ti mismo. En cuestión dinero va a ser un año dónde vas a querer multiplicar tus ingresos y lo vas a lograr a partir del mes de julio Pero es muy importante que te fijes en esos detalles que has estado descuidando Para no perder una oportunidad Para no gastar de más y para tener ese capital de trabajo que vas a necesitar para multiplicar tus ingresos.

Sentimentalmente deja de extrañar y añorar situaciones del pasado no seas impulsivo ni vehemente en cuestión a con quién te involucres. Toma las cosas con calma veo mucha pasión veo mucha atracción pero no veo tanta estabilidad qué es lo que al final te va a dar la paz que necesitas y la puedes conseguir recuerda los meses importantes para el amor es el mes de abril y el mes de mayo te acompaña la carta del loco que justamente tiene que ver con acuario por que rige ahora no que esto regente la carta del Loco es lo inesperado lo excéntrico lo que viene para ti de la nada así que deja que lo divino. Deja que esa energía de arriba que es perfecta te acompañe represente y Toma las cosas como vengan porque siempre van a ser por un bien mayor para ti y para algo mejor recuérdalo Por eso tu número de suerte para este año es el 10 y tu palabra clave es lo inesperado.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

Utiliza tu intuición y tu imaginación es un año para cerrar acuerdos que te van a brindar orden estabilidad protección es un año positivo para lo económico y también para tu vida sentimental Sólo tienes que confiar en ti laboralmente dejas atrás una experiencia complicada o te vas del trabajo o te vas del puesto o viene un cambio para ti necesario para limpiar energías negativas y salir de personas que lo único que hacían eran estancarte en cuestión dinero creo que has tenido algunas perdidas estás tratando de salir adelante y lo vas a lograr aprovecha la experiencia utiliza la intuición no vuelvas a confiar así nomás en nadie porque has visto cómo han sido las personas contigo te han fallado no te han cumplido No te han pagado te han estafado.

Este es el momento de concentrarte en ti y dejar de pensar tanto en los demás sentimentalmente Usa tu intuición para tomar decisiones es un año de cambios de nuevas personas de definir lo que sientes y qué es lo que esperas en tu vida sentimental y es rápido porque eso lo vas a definir entre el mes de febrero y marzo te acompaña este año la carta de la rueda dela fortuna y te dice lo siguiente por fin los retrasos terminaron por fin todo va a caer por su propio peso y a tu favor simplemente confía Recuerda que la vida es a veces cíclica pero muchas veces por más cíclica que sea tú puedes dominar eso esos ciclos y controlarlos no dejando que te controlen a ti fluye fluye que todo lo que viene para ti es lo mejor te acompaña el número 10 y la palabra es la transformación.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.