Horóscopo: Revisa tu futuro [HOY] lunes 13 de Enero 2020 con Josie Diez Canseco

¿Qué signo zodiacal soy según mi fecha de nacimiento?

La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, encontramos a hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales. A continuación, te mostramos la tabla de los signos del Horóscopo de hoy con Josie Diez Canseco

Signo Zodiacal Fecha Aries 21 marzo - 19 de abril Tauro 20 abril - 20 mayo Géminis 21 mayo - 21 de junio Cáncer 22 junio – 21 de julio Leo 22 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 setiembre Libra 23 setiembre - 22 de octubre Escorpio 23 octubre - 22 noviembre Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre Capricornio 23 diciembre - 21 de enero Acuario 22 enero - 17 febrero Piscis 18 febrero - 19 marzo

¿Qué significa cada signo zodiacal?

Horóscopo diario de Josie Diez Canseco | El término signo deriva del latino signum. Se refiere a una palabra que describe una acción material o fenómeno que, por convención o naturaleza, se utiliza para representar.

¿Qué signos del zodiaco hacen buena pareja?

Horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco | Tauro, Capricornio o Piscis, son signos zodiacales que sería bien difícil para una relación estable y duradera. Además, la pareja perfecta para el matrimonio o uniones es Acuario. El signo perfecto para pasarlo de maravilla: Sagitario. Los signos más compatibles son Aries y Sagitario.

Horóscopo Aries 20 marzo al 19 abril

La persona que amas te necesita, te darás un tiempo para escucharlo. En tu trabajo, no seas tan confiado, alguien podría aprovecharse y plagiar alguna de tus ideas, opta por trabajar solo, el éxito te acompañará en todo lo que hagas. Número de suerte, 16.

Horóscopo Tauro 20 abril- 20 mayo

Ser más demostrativo con tus sentimientos traerá grandes cambios a tu vida afectiva. Recibirás una propuesta laboral que incluirá un viaje que puede favorecer mucho a tu economía, pero dudarás de tu decisión porque implicaría alejarte de los tuyos, arriésgate, valdrá la pena el sacrificio. Número de suerte, 6.

Horóscopo Géminis: 21 mayo- 21 junio

Estarás muy comunicativo, eso facilitará a que esa persona exprese sus sentimientos más íntimos. Aparecerán otras oportunidades laborales, si no estás contento con lo que haces es buen momento para pensar en cambiar, lo nuevo será muy favorable para tu desarrollo profesional. Número de suerte, 1.

Horóscopo Cáncer: 22 junio - 21 julio

Dedicarás el día para preparar detalles románticos, tendrán un encuentro intenso. Centrarás tu interés en proyectos que te ofrezcan ingresos inmediatos, analízalos bien pero intenta no descuidar lo que ya tienes, te irá mejor de lo que esperas. Número de suerte 21.

Horóscopo Leo: 22 julio - 22 agosto

Te sientes melancólico, esa persona lo notará y te engreirá sin necesidad de pedírselo. Después de muchas luchas al fin aparecerán las oportunidades que te permitirán recuperarte económicamente. Esfuérzate y dedícale todo tu tiempo, tu sacrificio será recompensado. Número de suerte 14.

Horóscopo Virgo: 23 agosto - 22 setiembre

La situación escapará de tus manos, se lastimarán, pero terminará imponiéndose el amor. Estarás muy ocupada con proyectos que se concretarán con éxito, las decisiones que tendrás que tomar te harán dudar y te sentirás presionada, pero elegirás lo que más te conviene. Número de suerte, 11.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

Dejarás los reproches, has decidido recuperar el tiempo perdido, volverás a confiar en su amor. Todo lo que emprendas tendrá éxito y terminarán tus dificultades financieras, pero no despilfarres, deberás ser más cuidadoso con tus gastos para conservar estable tu economía. Número de suerte, 14.

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

Te has dado cuenta que por ganar el amor de esa persona has cambiado, no lo permitas. Los obstáculos que te impedían concretar tus planes desaparecerán, hoy lograrás recuperar el tiempo perdido gracias a que contarás con ayuda que antes no tenías. Número de suerte 10.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

Sentirte enamorada te intimida, disfruta el amor y planifica un futuro juntos. No tendrás problemas con tu trabajo, incluso te quedará tiempo para realizar actividades que te permitirán ganar un dinero extra, este es tu mejor momento, aprovéchalo. Número de suerte 3.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

Has vuelto a descuidar a quien amas, cambia o lo perderás. Estate más atento a tus obligaciones, no confíes ciegamente en terceros porque tendrías problemas que te costaría mucho solucionar y que pondrían en juego toda la reputación que has ganado con tanto esfuerzo. Número de suerte, 19.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Le pedirás explicaciones a esa persona sobre su comportamiento, todo se aclarará. Día de mejoras a nivel laboral, estarás positivo y la relación con tus compañeros será más armoniosa, lo que hará que tu trabajo sea mucho más óptimo. Número de suerte, 21.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

Cuidado, alguien intenta distanciarte de quien amas, aléjala de tu vida. Estarás ocupado con tus nuevos planes, a pesar de las limitaciones que enfrentarás no te desanimarás, trabajarás con entusiasmo y tu ingenio te permitirá superar todos los contratiempos, los resultados serán increíbles. Número de suerte 8.

Un horóscopo es una predicción a futuro en base a los signos zodiacales determinados por tu fecha de nacimiento y la astrología, en un momento dado, y en la creencia de cómo esto influye en la vida de las personas.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión