Horóscopo HOY Jueves 5 de Marzo con Josie Diez Canseco

¿Qué signo zodiacal soy según mi fecha de nacimiento?

La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, encontramos a hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales. A continuación, te mostramos la tabla de los signos del Horóscopo de hoy con Josie Diez Canseco.

Signo Zodiacal Fecha Aries 21 marzo - 19 de abril Tauro 20 abril - 20 mayo Géminis 21 mayo - 21 de junio Cáncer 22 junio – 21 de julio Leo 22 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 setiembre Libra 23 setiembre - 22 de octubre Escorpio 23 octubre - 22 noviembre Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre Capricornio 23 diciembre - 21 de enero Acuario 22 enero - 17 febrero Piscis 18 febrero - 19 marzo

¿Qué significa cada signo zodiacal?

Horóscopo diario de Josie Diez Canseco: El término signo deriva del latino signum. Se refiere a una palabra que describe una acción material o fenómeno que, por convención o naturaleza, se utiliza para representar.

¿Qué signos del zodiaco hacen buena pareja?

Horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco: Tauro, Capricornio o Piscis, son signos zodiacales que sería bien difícil para una relación estable y duradera. Además, la pareja perfecta para el matrimonio o uniones es Acuario. El signo perfecto para pasarlo de maravilla: Sagitario. Los signos más compatibles son Aries y Sagitario.

Horóscopo Aries 20 marzo al 19 abril

Pasarás momentos agradables con esa persona, compartirán una maravillosa experiencia. No estás tomando en cuenta detalles importantes para ese trámite pendiente, fíjate en todo minuciosamente y evitarás salir perjudicado. Número de suerte 6.

Horóscopo Tauro 20 abril- 20 mayo

Dentro de poco conocerás a una persona que podría ser alguien importante en tu vida. Te conviene mejorar la relación con tus superiores, tu trabajo es bueno, no dejes que se vea afectado por orgullos sin importancia, cambiarás de actitud. Número de suerte 13.

Horóscopo Géminis: 21 mayo- 21 junio

Dejarás de intercambiar palabras con esa persona ahora tendrán una comunicación más armoniosa. Las exigencias de un superior te harán pensar que hay algo personal en tu contra, no malinterpretes su actitud y limítate a desempeñarte con eficiencia. Número de suerte 2.

Horóscopo Cáncer: 22 junio - 21 julio

No te mortifiques por la distancia, tendrás la oportunidad de acercarte y disfrutar de su amor. Esa persona que acaba de integrarse a tu entorno laboral y que aparenta inexperiencia será pieza clave para culminar un proyecto inconcluso, trabajarás muy bien a su lado. Número de suerte 19.

Horóscopo Leo: 22 julio - 22 agosto

La soledad que experimentas pronto llegara a su fin, aparecerá alguien interesante. No te dejes engañar por esa persona que te manipula con sus promesas de mejoras económicas para ti, aléjate de esta influencia y busca tu crecimiento laboral por ti mismo. Número de suerte 9.

Horóscopo Virgo: 23 agosto - 22 setiembre

Sin darte cuenta podrías ceder ante las insinuaciones de esa persona, aléjate, será por tu bien. No te excedas en gastos, alguien querrá convencerte de una inversión que no es nada provechosa para ti, piénsalo. Número de suerte 5.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

Conocerás gente interesante y verás que hay otras opciones para amar, aprovéchalas. Asesórate bien antes de aceptar esa propuesta que te resulta tan interesante, recuerda que las cosas bien elaboradas siempre dan buenos resultados. Número de suerte 20.

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

El término de esa relación te ha quitado la seguridad, un amigo cercano te hará cambiar de actitud. No te angusties por la demora que vienen surgiendo en lo laboral, echarte la culpa esta demás, da todo de ti y en poco tiempo recuperaras la tranquilidad. Número de suerte 2.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

Aun te sientes víctima de tu pasado, deja de culparte y anímate, encontrarás una nueva ilusión. Una mala inversión ha retrasado tus proyectos personales, paciencia, pronto recuperarás tu estabilidad laboral y económica. Número de suerte 21.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

Tomarás la decisión de alejarte, estar solo te hará reflexionar, renovarás tus promesas de amor. Solo no terminarás con todo lo pendiente, vence el orgullo y acércate a tus compañeros, con su apoyo lograrás las metas que tus superiores te exigen. Número de suerte 10.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Intentarás conquistar a esa persona, pero desistirás al ver que no te corresponde, alguien mejor aparecerá. Tus ingresos económicos no son muy buenos, pero no estás haciendo nada para cambiar la situación, hoy llegará a tu vida una nueva propuesta, acéptala. Número de suerte 3.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

Los cambios en tu carácter han dado buenos resultados, alguien te buscara pronto. No te confíes tanto en el apoyo que te prometen los demás, haz lo necesario para conseguir tus objetivos por tu propia cuenta, te sentirás mejor. Número de suerte 11.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.

¿Qué es un horóscopo?

Procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro de una persona a partir de la interpretación de la posición relativa de los planetas del sistema solar y de los signos del zodíaco en el momento de su nacimiento.