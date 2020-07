Horóscopo de Josie Diez Canseco: Averigua tu destino HOY domingo 5 de julio

Horóscopo de Josie Diez Canseco. Aclara tus dudas en la salud, amor, dinero y la vida. Todo esto y más HOY, domingo 5 de julio del 2020 predicciones de todos los signos zodiacales. No te lo puedes perder.

¿Qué signo zodiacal soy según mi fecha de nacimiento?

La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, encontramos a hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales. A continuación, te mostramos la tabla de los signos del Horóscopo de hoy con Josie Diez Canseco.

Signo Zodiacal Fecha Aries 21 marzo - 19 de abril Tauro 20 abril - 20 mayo Géminis 21 mayo - 21 de junio Cáncer 22 junio – 21 de julio Leo 22 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 setiembre Libra 23 setiembre - 22 de octubre Escorpio 23 octubre - 22 noviembre Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre Capricornio 23 diciembre - 21 de enero Acuario 22 enero - 17 febrero Piscis 18 febrero - 19 marzo

¿Qué significa cada signo zodiacal?

Horóscopo diario de Josie Diez Canseco: El término signo deriva del latino signum. Se refiere a una palabra que describe una acción material o fenómeno que, por convención o naturaleza, se utiliza para representar.

¿Qué signos del zodiaco hacen buena pareja?

Horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco: Tauro, Capricornio o Piscis, son signos zodiacales que sería bien difícil para una relación estable y duradera. Además, la pareja perfecta para el matrimonio o uniones es Acuario. El signo perfecto para pasarlo de maravilla: Sagitario. Los signos más compatibles son Aries y Sagitario.

Horóscopo Aries 20 marzo - 19 abril

Sabes que es necesario que hables con esa persona que aunque te hizo daño todavía lo amas, ordena tus pensamientos para darte cuenta si eres capaz de volver a darle otra oportunidad. Número de suerte, 2.

Horóscopo Tauro 20 abril - 20 mayo

El ser amado no reclama pero siente que no le brindas la atención necesaria y la monotonía está acabando con la firmeza de tu compromiso, estas a tiempo de evitarlo. Número de suerte, 21.

Horóscopo Géminis 21 mayo - 21 junio

Son momentos muy buenos para hacer las paces tanto con amigos y antiguos amores, especialmente con esa persona que te gusta que te trae gratos recuerdos, ves el pasado con agrado. Número de suerte, 5.

Horóscopo Cáncer 22 junio - 21 julio

Hoy te darás cuenta que necesitas pasar un tiempo a solas meditando el futuro de tu vida amorosa que últimamente está pasando por momentos difíciles, rescatar el amor dependerá de ambos. Número de suerte, 17.

Horóscopo Leo 22 julio - 22 agosto

Deja de cuestionarte sobre lo que te ofrece o no tu vida afectiva, vive el momento maravilloso que estás pasando, ya llegara el tiempo de conversar más seriamente con quien amas. Número de suerte, 7.

Horóscopo Virgo 23 agosto - 22 setiembre

Es el momento de tomar dediciones, no postergues más el final pues tienes claro que tu futuro sentimental no está al lado de esa persona que quieres, que no sabe nada del respeto, déjalo. Número de suerte, 16.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

Un amor de tu pasado que creías haber olvidado vuelve a tu vida con palabras bellas que te harán sentir ilusionada, toma las cosas con calma, antes tiene que demostrarte que ha cambiado. Número de suerte, 12.

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

El ser amado esta tan emocionada contigo que centra toda su atención en ti, estas intentando corresponderle, pero te cuesta pues no eres una persona tan expresiva, conversa con ella. Número de suerte, 1.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

No puedes sacar de tu mente aquellos momentos vividos con esa persona especial, uno no decide de quien se enamora, no dejes pasar estas oportunidades que te llenara de satisfacciones. Número de suerte, 3.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

Estas en un momento de diferentes presiones y eso te obliga a dejar de lado tu vida amorosa, habla con el ser amado quien te comprenderá y buscara alternativas para estar juntos. Número de suerte, 11.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Sabes que eres una persona sentimental y esto te hace ver débil, pero cuando te propones algo realmente lo logras, saca fuerzas de tu interior y lucha para que prevalezca la armonía en tu vida afectiva. Número de suerte, 6.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

No te dejes guiar por comentarios de personas que sabes están llenas de envidia, te darás cuenta que no pasan de ser solo chismes, pon en claro las cosas para que no vuelva a ocurrir. Número de suerte, 4.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.

¿Qué es un horóscopo?

Procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro de una persona a partir de la interpretación de la posición relativa de los planetas del sistema solar y de los signos del zodíaco en el momento de su nacimiento.

Horóscopo Fechas

Los doce signos del zodíaco se agrupan en cuatro tipos, cada uno asociado a un elemento: fuego, tierra, agua y aire

Aries: 21 de marzo – 20 de abril

Tauro: 21 de abril – 20 de mayo

Géminis: 21 de mayo – 24 de junio

Cáncer: 25 de junio – 22 de julio

Leo: 23 de julio – 23 de agosto

Virgo: 24 de agosto – 23 de septiembre

Libra: 24 de septiembre – 22 de octubre

Escorpio: 23 de octubre – 22 de noviembre

Sagitario: 22 de noviembre – 21 de diciembre

Capricornio: 22 de diciembre – 19 de enero

Acuario : 20 de enero – 18 de febrero

Piscis: 19 de febrero – 20 de marzo

¿Cómo se creó el horóscopo?

El horóscopo más antiguo data de la antigua Grecia, cuando los hombres creían en distintos dioses y que las estrellas eran constelaciones con una historia cada una. Por lo que se comenzaron a estudiar los doce signos zodiacales para averiguar el futuro.